Самолет повредился из-за столкновения со спецтехникой в аэропорту Новосибирска

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Якутская транспортная прокуратура инициировала проверку в результате повреждения самолета авиакомпании "Алроса" в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В аэропорту Новосибирска судно АК "Алроса", выполнившее рейс по маршруту Мирный (Якутия) – Новосибирск, получило повреждение элементов законцовки крыла в результате соприкосновения с автомобилем аэродромной техники", – говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, в результате происшествия никто не пострадал. Была начата проверка соблюдения требований в сфере безопасности полетов.

Ранее стало известно, что летевший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск самолет L-410 вынужденно приземлился в аэропорту Комсомольска-на-Амуре (Хурба). Никто не пострадал, была организована проверка.

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