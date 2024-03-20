Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в ЯНАО из-за отказа гидросистемы

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Вертолет Ми-8, выполнявший рейс Бованенково – Мыс Каменный, совершил вынужденную посадку недалеко от аэропорта Ямбург в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Посадить Ми-8 RA-25421 авиакомпании "ЮТэйр Вертолетные услуги" пришлось из-за отказа основной гидросистемы. В 11:18 летательный аппарат вынужденно приземлился на площадке, расположенной на удалении 55,5 километра от аэропорта Ямбург.

Посадка прошла благополучно. На борту находились три члена экипажа и девять пассажиров. Никто не пострадал. К месту посадки направили резервное воздушное судно. Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее стало известно, что самолет турецкой авиакомпании Pegasus, летевший из Стамбула в Эр-Рияд, экстренно сел в аэропорту Антальи. Причиной посадки стали якобы доносившиеся из грузового отсека крики о помощи.

До этого сообщалось, что самолет Як-40 "Камчатского авиационного предприятия" рейса Петропавловск-Камчатский – Магадан вернулся в аэропорт вылета. После взлета экипаж выявил неустойчивые показания прибора одного из двигателей. На борту находились 24 пассажира и 5 членов экипажа, пострадавших нет.

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