AP: троих подростков госпитализировали после удара молнии на пляже в Пуэрто-Рико

Фото: abcnews.go.com

Троих подростков в возрасте от 7 до 12 лет госпитализировали после попадания в них молнии на пляже в городе Исабела в Пуэрто-Рико. Об этом заявляет Associated Press.

На опубликованных изданием кадрах видно, как дети, находясь на пляже, стояли рядом друг с другом. Из-за этого, как сказано в сообщении, разряд попал по каждому из них. В правоохранительных органах уточнили, что самый старший мальчик среди всех остальных детей находится в тяжелом состоянии. О судьбе других не сообщается.

Ранее молния ударила в школьников, которые играли в футбол в Японии. В результате 18 учеников получили травмы и были госпитализированы. При этом, по информации СМИ, у двух детей случилась остановка сердца. Незадолго до несчастного случая метеорологическое бюро Японии выпускало грозовое предупреждение.

