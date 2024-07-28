Люди пострадали от удара молнии в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Несколько людей пострадали от удара молнии в Подмосковье, их забрала скорая помощь, сообщила Москве 24 экскурсовод Алена, которая стала свидетелем происшествия.

"Я там вела экскурсию в это время, в храме была с группой. С улицы – гром и вспышка пучком. Вышла – и такая картина. Туристы из Рязани. Все живы полчаса назад были", – рассказала она.

В экстренных службах ТАСС сообщили о трех пострадавших, двое мужчин находятся сейчас в тяжелом состоянии. В материале говорится, что это случилось в парке "Патриот".

Ранее молния попала в двух военных Государственной пограничной службы в Азербайджане. В результате этого они скончались. Майор Бахыш Бахышлы и рядовой Али Нагиев охраняли границы на территории отряда "Лянкяран" пограничных войск ГПС, когда в них ударила молния. По факту произошедшего было организовано расследование.

