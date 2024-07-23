Шаровые молнии можно будет увидеть в Москве на фоне частых гроз

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В Москве из-за частых гроз могут появиться шаровые молнии. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова, академик РАН Владимир Бычков, передает Агентство "Москва".

Эксперт объяснил, что чем чаще появляются молнии в природе, тем больше вероятность появления шаровых молний. Больше шансов встретить их в конце июня и в середине августа.

"Шаровая молния – это вторичный эффект после появления линейной молнии, а линейная молния появляется в связи с изменением климата и появлением большого количества гроз. Когда появляется много заряда в атмосфере – тогда появляется гораздо больше возможности для удара линейной молнии на поверхность земли", – пояснил Бычков.

Он добавил, что размеры средней молнии составляют около 20 сантиметров, а продолжительность ее жизни – примерно 20 секунд. Известны случаи возникновения молний размером и до 10 метров. Такие молнии могут "жить" несколько минут.

В России каждое лето фиксируется около 10–15 случаев возникновения шаровых молний, в Москве – 2–3 случая. С начала лета в стране уже было 10 случаев, включая Подмосковье. В Москве еще не было.

Ученый призвал во время грозы оставаться дома и закрывать окна и двери, так как шаровая молния может проникнуть в помещение. Он добавил, что это шар с упругой оболочкой. Она может пройти даже через отверстие между дверью и полом, может проходить через стекла и может притягиваться к чему угодно.

"Если в комнате есть сквозняк, то она может вылететь и уйти, а так надо сидеть спокойно и стараться не привлекать ее. Шаровая молния обладает как зарядом, так и высокой температурой. Если человек коснется ее, он может обжечься или через него может пройти ток, тут как повезет", – заключил Бычков.

Ранее исследователи из Даремского университета нашли старейшее в Англии и одно из наиболее ранних в мире описаний шаровой молнии. В рукописи "Хроника правления в Англии Стефана, Генриха II и Ричарда I" Гервасий писал, что 7 июня 1195 года недалеко от Лондона сошло "чудесное знамение". Как он подчеркнул, перед глазами открылось темное плотное облако, из него появилась белая субстанция, которая приобрела сферическую форму и огненным шаром опустилась к реке.

Профессор физики Брайан Таннер рассказал, что шаровая молния – это редкое погодное явление, которое до сих пор не изучено, и описание Гервасия очень похоже на исторические и современные описания шаровых молний. Согласно свидетельствам очевидцев, шаровая молния имеет диаметр около 25 сантиметров, существует продолжительное время и двигается по непредсказуемой траектории. Причем до сих пор нет однозначного объяснения, что она собой представляет и как образуется.