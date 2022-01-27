Ученые нашли самое раннее описание шаровой молнии

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Исследователи из Даремского университета нашли старейшее в Англии и одно из наиболее ранних в мире описаний шаровой молнии, сообщает "Газета.ру".

Описание обнаружили в трудах монаха-бенедиктиница Гервасия Кентерберийского, который в основном вел записи о событиях в монастыре Крайстчерч, действиях короля и знати, а также о природных явлениях.

В рукописи "Хроника правления в Англии Стефана, Генриха II и Ричарда I" Гервасий писал, что 7 июня 1195 года недалеко от Лондона сошло "чудесное знамение". Как он подчеркнул, перед глазами открылось темное плотное облако, из него появилась белая субстанция, которая приобрела сферическую форму и огненным шаром опустилась к реке.

Профессор физики Брайан Таннер рассказал, что шаровая молния – это редкое погодное явление, которое до сих пор не изучено, и описание Гервасия очень похоже на исторические и современные описания шаровых молний.

Согласно свидетельствам очевидцев, шаровая молния имеет диаметр около 25 сантиметров, существует продолжительное время и двигается по непредсказуемой траектории. Причем до сих пор нет однозначного объяснения, что она собой представляет и как образуется.

Ранее необычное явление заметили жители Норвегии. В небе зафиксировали крупный метеорит. Уточняется, что около часа ночи космический объект взорвался и на несколько секунд осветил небо над Осло.

