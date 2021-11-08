Астроном предупредил о новой вспышке на Солнце

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Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров в беседе с Москвой 24 назвал неопасным астероид, который приблизится к Земле в декабре.

Ранее издание Daily Record со ссылкой на NASA сообщило, что 11 декабря к Земле приблизится астероид размером с Эйфелеву башню и пролетит в 3,9 миллиона километров от нашей планеты. Это в 10 раз дальше, чем расстояние между Землей и Луной.

"Это не близко. Это не рядом с Землей пролетает. Это вообще ни о чем. Количество астероидов размером с Эйфелеву башню, которые сейчас находятся на расстоянии 3,9 миллиона километров от нашей планеты, исчисляется многими миллионами, просто они не все известны", – говорит специалист.

По словам астронома, увидеть этот астероид можно только через профессиональные телескопы в обсерваториях. Если он пролетит мимо нашей планеты в декабре, то другое явление – вспышка на Солнце – произойдет уже в этом месяце, говорит Гончаров.





Георгий Гончаров ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН 28 октября была вспышка класса Х, значит, где-то в районе 28–29 ноября весьма вероятно будут вспышки такого же уровня снова. Солнце вращается вокруг своей оси с периодом примерно месяц, поэтому в это время оно повернется к нам тем же боком.

По словам специалиста, вспышки такого рода очень сильно влияют на нервную систему человека.

"Начинается бессмысленная активность людей... Воздействие солнечных частиц на нервную систему человека доказано. В данном случае оно, скорее всего, будет повторяющимся", – рассказал Гончаров.

Сейчас же, по словам астронома, ночью на небе можно невооруженным взглядом увидеть планету Юпитер, которую часто принимают за НЛО.

"У Юпитера так ориентирована орбита, что он наиболее заметен осенью и зимой. Такие периоды раз в 20 лет повторяются. Вот сейчас как раз это происходит. Многие его за НЛО принимают. Ярче любой звезды. Он низко "висит" на той высоте, на которой НЛО, как принято считать, летает", – объясняет эксперт.

Ранее российский астроном Владимир Сурдин заявил, что гибель всего живого на Земле в результате столкновения планеты с астероидом является вполне реалистичным сценарием. По словам Сурдина, исследователи сумели выявить некоторые закономерности таких событий и установили, что они происходят с четкой регулярностью. По расчетам ученых, разрушительные столкновения случаются раз в 100 миллионов лет. Таким образом, Земле будет угрожать реальная опасность примерно через 40 миллионов лет.

