В Млечном Пути нашли древнюю карликовую звезду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Астрономы обнаружили в галактике объект неизвестного происхождения, по своим свойствам непохожий ни на планету, ни на звезду. Об этом сообщает "Мир 24".

Предварительно исследователи присвоили ему статус коричневого карлика, который изначально формировался как звезда, но не перешел к процессу термоядерного синтеза из-за нехватки массы.

Объект получил название The Accident. Как отмечают авторы исследования, он был открыт случайно – когда пролетел перед телескопом при изучении учеными скопления других объектов.

Коричневые карлики по своим свойствам напоминают газовые планеты. Однако The Accident не вполне похож на них. Он по-разному отображается в разных длинах инфракрасных волн, а также двигается со скоростью 800 тысяч километров в час, что существенно превышает норму для такого рода объектов.

Кроме того, специалисты выявили на предполагаемом карлике малое количество метана. Этот фактор может указывать на то, что объект сформировался порядка 10–13 миллиардов лет назад, в то время, когда в галактике было много водорода и гелия, но почти не существовал углерод.

Астрономы Университета Алабамы в Хантсвилле ранее обнаружили сиротское облако в межгалактическом пространстве, которое по своим размерам превышает масштаб Млечного Пути. Оно состоит из горячего газа температурой 10–10 000 кельвинов.