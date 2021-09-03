В Млечном Пути нашли древнюю карликовую звезду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Астрономы обнаружили в галактике объект неизвестного происхождения, по своим свойствам непохожий ни на планету, ни на звезду. Об этом сообщает "Мир 24".
Предварительно исследователи присвоили ему статус коричневого карлика, который изначально формировался как звезда, но не перешел к процессу термоядерного синтеза из-за нехватки массы.
Объект получил название The Accident. Как отмечают авторы исследования, он был открыт случайно – когда пролетел перед телескопом при изучении учеными скопления других объектов.
Коричневые карлики по своим свойствам напоминают газовые планеты. Однако The Accident не вполне похож на них. Он по-разному отображается в разных длинах инфракрасных волн, а также двигается со скоростью 800 тысяч километров в час, что существенно превышает норму для такого рода объектов.
Кроме того, специалисты выявили на предполагаемом карлике малое количество метана. Этот фактор может указывать на то, что объект сформировался порядка 10–13 миллиардов лет назад, в то время, когда в галактике было много водорода и гелия, но почти не существовал углерод.
Астрономы Университета Алабамы в Хантсвилле ранее обнаружили сиротское облако в межгалактическом пространстве, которое по своим размерам превышает масштаб Млечного Пути. Оно состоит из горячего газа температурой 10–10 000 кельвинов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: