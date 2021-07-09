Ученый рассказал о возможном появлении "второй Луны"

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

На земном небе может появиться "вторая Луна" после взрыва звезды Бетельгейзе. Он ожидается в ближайшие десятки–сотни тысяч лет. Об этом рассказал сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев на лекции в Московском планетарии.

"Яркость звезды будет как полная Луна на небе. Она будет видна днем, она будет видна красиво ночью. <...> В любом случае звезда взорвется в ближайшее десятки–сотни тысяч лет", – приводит слова ученого РИА Новости.

Авдеев напомнил, что в 2019 году звезда Бетельгейзе начала быстро терять видимость, тогда ученые предположили, что она может взорваться уже в ближайшее время. Позднее выяснилось, что причиной плохой видимости стало облако пыли.

В начале июля ученые открыли самую маленькую из известных звезду, чей размер сопоставим с Луной. Объект, расположенный в 130 световых годах от Земли, является белым карликом – сверхплотным ядром погибшей звезды, неспособным к термоядерному синтезу. Его диаметр не превышает 4 280 километров, при этом масса в 1,35 раза больше массы Солнца.