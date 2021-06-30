Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

14:20

Астрономы выяснили, когда зажглись первые звезды во Вселенной

наука

Фото: depositphotos/Outer_Space

Астрономы из Лондона смогли выяснить, когда во Вселенной возникли первые звезды. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Сегодня мы окружены триллионами звезд, но так было не всегда – когда-то Вселенная представляла собой лишь водородные облака, в которых не было звездного света", – рассказал один из авторов исследования Ричард Эллис.

Для исследования ученые проанализировали данные, которые были получены с помощью телескопов "Спитцер" и "Хаббл". Благодаря ним специалисты смогли установить возраст галактик, благодаря чему выяснили, что первые звезды возникли, когда возраст Вселенной составлял 250–300 миллионов лет.

Ранее астрономы впервые зафиксировали слияние черной дыры с нейтронной звездой. Эти два гравитационных события получили названия GW200105 и GW200115.

Их зафиксировали астрофизики лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO и детектора гравитационных волн Virgo 5 и 15 января прошлого года.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать