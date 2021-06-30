Астрономы выяснили, когда зажглись первые звезды во Вселенной

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Астрономы из Лондона смогли выяснить, когда во Вселенной возникли первые звезды. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Сегодня мы окружены триллионами звезд, но так было не всегда – когда-то Вселенная представляла собой лишь водородные облака, в которых не было звездного света", – рассказал один из авторов исследования Ричард Эллис.

Для исследования ученые проанализировали данные, которые были получены с помощью телескопов "Спитцер" и "Хаббл". Благодаря ним специалисты смогли установить возраст галактик, благодаря чему выяснили, что первые звезды возникли, когда возраст Вселенной составлял 250–300 миллионов лет.

Ранее астрономы впервые зафиксировали слияние черной дыры с нейтронной звездой. Эти два гравитационных события получили названия GW200105 и GW200115.

Их зафиксировали астрофизики лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO и детектора гравитационных волн Virgo 5 и 15 января прошлого года.