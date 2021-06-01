Российский астроном допустил, что на Луне может быть жизнь

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Жизнь на Луне может существовать под ее поверхностью, поскольку в лунном грунте могут быть подходящие условия для жизнедеятельности микроорганизмов, полагает старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Владимир Сурдин. Об этом сообщает РИА Новости.

"На самом деле мы не знаем, есть ли жизнь на Луне. Потому что под грунтом на глубине там вполне достойные условия, там могли бы развиваться микробные сообщества, такие как у нас на Земле где-нибудь в районе Якутии, в вечной мерзлоте", – заявил ученый.

Сурдин уточнил, что под грунтом на Луне сохраняется температура от минус 35 до минус 40 градусов Цельсия, которая является вполне благоприятной для развития жизни.

Ранее американские ученые подтвердили наличие молекулярной воды на поверхности Луны. Специалистам удалось зафиксировать наличие спектральной сигнатуры H2O на спутнике Земли.

Исследования проводились при помощи спектрометра стратосферной обсерватории ИК-астрономии SOFIA, который установлен на борту летящего в стратосфере самолета.