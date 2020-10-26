Ученые подтвердили наличие воды на Луне

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На поверхности Луны есть молекулярная вода, считают американские ученые. Результаты их исследований опубликованы в журнале Nature Astronomy.
Специалистам удалось зафиксировать наличие спектральной сигнатуры H2O на спутнике Земли. Исследования проводились при помощи спектрометра стратосферной обсерватории ИК-астрономии SOFIA, который установлен на борту летящего в стратосфере самолета.
Отмечается, что ранее в ходе исследований специалисты уже обнаруживали на Луне признаки гидратации, однако было неясно, свободная ли это вода или гидроксильная группа, связанная в минералах.
Благодаря новым исследованиям стало известно, что вода на Луне есть в южных широтах в количестве от 100 до 400 частей на миллион.
Исследователь Пол Хейн из департамента астрофизических и планетарных наук Колорадского университета в Боулдере совместно с коллегами из других университетов США изучил на Луне места, куда никогда не попадают солнечные лучи, которые называются холодными ловушками.
В этих местах температура воздуха держится в районе минус 180 градусов, а значит, если туда когда-то попала вода, то она находится в замороженном состоянии.
Кроме этого, специалисты обнаружили на Луне множество небольших холодных ловушек. Многие из них имеют диаметр один сантиметр. Согласно данным с орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter НАСА, на Луне может быть покрыто льдом около сорока тысяч квадратных километров.
Также скопления льда могут быть в крупных затененных кратерах.
При этом специалисты отмечают, что вода на Луне должна быть, поскольку туда она попадала в течение миллиардов лет с кометами и астероидами. Ученые также подчеркивают, что они приводят данные возможных объемов воды, а не достоверно доказанных.
"Если мы правы, вода окажется более доступной для питья, ракетного топлива и всего остального", – отметил Пол Хейн.
Ранее сообщалось, что строить на Луне базы для длительного пребывания и целые города помогут вертикальные лавовые тоннели.
Также стало известно, что астрономы обнаружили планеты с условиями для жизни лучше, чем на Земле. Для этого ученые собирали данные о температуре, влажности и других факторах среды для 4,5 тысячи известных экзопланет.
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