Вся северо-западная часть Запорожской области обесточена из-за атаки ВСУ
В результате артобстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в северо-западной части Запорожской области произошло отключение энергоинфраструктуры, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
По его словам, в настоящее время энергетики работают в усиленном режиме, при этом угроза повторных ударов сохраняется.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области из-за массированной атаки ВСУ оказались обесточены 260 населенных пунктов. Были повреждены сразу несколько несколько объектов генерации и распределения электроэнергии.
При этом, по словам Балицкого, все объекты здравоохранения, а также объекты критической инфраструктуры были переведены на резервные источники электроснабжения.
