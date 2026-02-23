Вся северо-западная часть Запорожской области обесточена из-за атаки ВСУ

Фото: depositphotos/gyn9037

В результате артобстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в северо-западной части Запорожской области произошло отключение энергоинфраструктуры, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, в настоящее время энергетики работают в усиленном режиме, при этом угроза повторных ударов сохраняется.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области из-за массированной атаки ВСУ оказались обесточены 260 населенных пунктов. Были повреждены сразу несколько несколько объектов генерации и распределения электроэнергии.

При этом, по словам Балицкого, все объекты здравоохранения, а также объекты критической инфраструктуры были переведены на резервные источники электроснабжения.