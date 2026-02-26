Форма поиска по сайту

26 февраля, 12:11

Политика

Губернатору Белгородской области Гладкову отказали в просьбе подвезти

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Житель Белгородской области отказал губернатору региона Вячеславу Гладкову в просьбе подвезти до железнодорожного переезда. Об этом глава субъекта рассказал в телеграм-канале.

По его словам, все началось с того, что поезд, на котором он возвращался из командировки, сломался. В связи с этим губернатор был вынужден искать машину, которая смогла бы довезти его до железнодорожного переезда, где его ждало другое авто.

В какой-то момент Гладков увидел местного жителя, представился ему и обратился с просьбой, но в ответ получил отказ. Водитель объяснил, что машина рассчитана на двух человек, включая его с дочерью.

Гладков согласился с тем, что владелец автомобиля вправе распоряжаться своим имуществом так, как посчитает нужным, но высказал мнение, что отказ мог быть мотивирован внутренней "обидой на власть".

"Поэтому обязательно Олега Александровича (Медведев, глава Яковлевского округа. – Прим. ред.) попрошу съездить и поговорить, в чем обида, что мы недоделали, в чем внутреннее неудовлетворение действиями власти. Мы всегда делали это и стараемся делать, уделять максимальное внимание нашим жителям, несмотря на сложность ситуации", – сказал губернатор.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП. Авария произошла во время рабочей поездки в Конышевский район. По словам главы региона, погодные условия оказались сложными, из-за чего на одном из участков дороги машину занесло на обочину.

Позже он рассказал, что получил перелом бедренной кости и перенес операцию. Губернатор отказался от транспортировки в Москву и лечился на Курской земле. Позже он сообщил, что продолжит реабилитацию в специализированном профильном федеральном центре в Москве.

