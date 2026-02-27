"Союзмультфильм" выпустил мобильную игру по мотивам "Простоквашино"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Киностудия "Союзмультфильм" вместе с разработчиком видеоигр "КБ Продакшн" представила образовательную мобильную игру по мотивам мультсериала "Простоквашино". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Проект "Почемучка-2" предназначен для детей в возрасте от 3 до 5 лет.

По словам главы "КБ Продакшн" Виталия Козлова, там представлены 53 мини-игры. Разработчики добавили вариативности в каждый вопрос, чтобы дети могли открывать для себя что-то новое о мире любимых мультипликационных героев. Благодаря этому пользователи смогут узнать новые факты из самых разных областей – от основ кулинарии до экологии.

Коммерческий директор "Союзмультфильма" Владимир Чибисов указал, что предыдущие совместные проекты компаний продемонстрировали высокие результаты. Например, первая часть "Почемучки" набрала свыше 1,5 миллиона установок в России.

Ранее стало известно, что киностудия "Союзмультфильм" рассматривает возможность запуска нескольких новых парков развлечений под брендом "Союзмультпарк" в течение ближайших трех лет.

В проработке находятся планы по открытию одной зоны в формате уличного парка, а также 3–4 крытых парков площадью от 3,5 тысячи квадратных метров каждый.

