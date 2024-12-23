Глава "Союзмультфильма" Слащева заявила, что Россия готовит свой ответ Marvel

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Отечественная кинофраншиза супергероев, которая станет ответом Marvel и DC, уже находится в разработке. Об этом глава студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева рассказала РБК.

Она поделилась, что франшиза разрабатывается совместно с писателем Сергеем Лукьяненко. По ее словам, всего студия планирует выпустить шесть полноценных лент и сериал.

Глава "Союзмультфильма" подчеркнула, что команда проекта тщательно работает над каждым своим шагом, поэтому ошибок в создании франшизы быть не должно. Первые фильмы намерены запустить в производство в 2026 году, их бюджет должен составить примерно 1–1,2 миллиарда рублей на проект.

Ранее стало известно, что киностудия "Союзмультфильм" и компания Yellow, Black and White планируют выпустить 3D-мультсериал "Чебурашка" в 2025 году.

Сюжет не будет пересекаться с фильмом про Чебурашку, который вышел на экраны в 2023 году. На данный момент планируется выпустить более 50 серий.