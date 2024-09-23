Мультсериал "Чебурашка" выйдет на экраны в 2025 году

Фото: кадр из фильма "Чебурашка. Секрет праздника"; режиссер – Дарина Шмидт; производство – Союзмультфильм

Киностудия "Союзмультфильм" и компания Yellow, Black and White планируют выпустить 3D-мультсериал "Чебурашка" в 2025 году. Об этом рассказала генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская, передает Агентство "Москва".

"В 2020 году мы выпустили новогоднюю короткометражку о Гене и Чебурашке под названием "Секрет праздника", которая получила высокую зрительскую оценку, и мы поняли, что сериалу – точно быть. Новый проект будет таким же теплым, камерным и уютным по духу, как и классические мультфильмы", – отметила Осетинская.

По ее словам, сюжет грядущего сериала не будет пересекаться с фильмом про Чебурашку, который вышел на экраны в 2023 году. На данный момент планируется выпустить более 50 серий.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в России состоятся съемки двух новых частей фильма "Чебурашка". Фильмы получат названия "Чебурашка-2" и "Чебурашка-3". Съемки сиквела поддерживает Фонд кино.