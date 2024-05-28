Съемки двух новых частей "Чебурашки" пройдут в 2024 году

Фото: кадр из фильма "Чебурашка"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – Телеканал "Россия 1", Союзмультфильм, START, Телеканал СТС, Yellow, Black&White

В 2024 году в России состоятся съемки двух новых частей фильма "Чебурашка". Об этом ТАСС сообщил актер Сергей Гармаш.

По его словам, съемочный процесс начнется в ближайшее время. Фильмы получат названия "Чебурашка-2" и "Чебурашка-3".

Фильм "Чебурашка" появился в российском прокате 1 января 2023 года. Комедия рассказывает о приключениях главного героя в небольшом приморском городе. В начале февраля прошлого года кассовые сборы картины превысили шесть миллиардов рублей.

Позже стало известно, что Фонд кино планирует поддержать производство второй части фильма. Картина прошла процедуру отбора. Вместе с ней в списке оказались "Бейрут", "Битва моторов", "В списках не значился", "Волшебник Изумрудного города: Злая ведьма", "Горыныч", "Девятая планета" и другие.

