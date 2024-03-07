Путин рассказал, что воспитывался на добрых фильмах, похожих на "Чебурашку"

Фото: кадр из фильма "Чебурашка", режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – "Централ Партнершип"

Владимир Путин поделился, что воспитывался на таких добрых фильмах, как современный "Чебурашка". Об этом он рассказал во время общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

"Добрые, немножко сентиментальные, которые вызывают к жизни самые лучшие человеческие качества: доброта, созидание, помощь ближнему", – приводит РИА Новости слова президента РФ.

Путин подчеркнул, что раньше таких фильмов было много. Он привел в качестве примера мультфильмы студии "Союзмультфильм" и призвал давать их смотреть современным детям.

Ранее Владимир Путин поставил добрые советские мультики в пример современным западным мультфильмам. По его словам, в мультиках западного производства "все стреляет, скачет, бегает, там через полчаса башка отвалится от этого фильма".

Психолог Наталья Наумова объясняла, почему детям принесет пользу просмотр мультфильмов времен СССР. Она отметила, что в советских мультфильмах очень просто и доходчиво показывали, как правильно и как неправильно себя вести.

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