Путин поставил добрые советские мультики в пример западным

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Владимир Путин поставил добрые советские мультики в пример современным западным мультфильмам. Об этом президент сказал на встрече с жителями Анадыря.

По его словам, в мультиках западного производства "все стреляет, скачет, бегает, там через полчаса башка отвалится от этого фильма". Российский лидер удивился, как дети это выдерживают.

"Наши советские мультики, конечно, совсем другого качества, эмоциональное воздействие, эстетическое воздействие совсем другое на формирующегося человека оказывают", – добавил Путин.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, почему детям принесет пользу просмотр мультфильмов времен СССР. Она отметила, что в советских мультфильмах очень просто и доходчиво показывали, как правильно и как неправильно себя вести.

По ее словам, мультфильмы показывают в доступной форме, как справиться со своими проблемами. Если обижают, как действовать в такой ситуации; если страшно, как побороть страх. Они могут помочь сформировать характер, научить правильно действовать, справляться с трудностями.

Наумова также посоветовала пересматривать советские мультики взрослым. Она убеждена, что это поможет окунуться в детство и посмотреть на мультфильм другим взглядом.