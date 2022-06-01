Психолог дала советы по выбору обоев в детской комнате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что для детской комнаты лучше выбирать обои спокойных и светлых тонов. Например, зеленый цвет успокаивает, желтый вселяет радость, а голубой дает надежду.
"Ни в коем случае не надо использовать красный и оранжевый цвета, потому что они дают перенапряжение ребенку. Черные и коричневые цвета дают ощущения безысходности и депрессивности, поэтому тоже могут оказывать подавляющее воздействие на ребенка", – сказала Наумова в беседе с News.ru.
Также эксперт посоветовала организовать спальное место, стол для занятий и постелить коврик для игр. Помимо этого, нужно расположить полки так, чтобы ребенок мог сам убирать игрушки.
Ранее доцент кафедры психологии образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Роман Демьянчук назвал изменение эмоционального состояния и поведения ребенка, появление нехарактерных страхов признаками для обращения к психологу.
Эксперт рекомендовал посещать специалиста до появления проблем и делать это регулярно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: