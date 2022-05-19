Эксперт назвал признаки поведения ребенка для обращения к психологу

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Изменение эмоционального состояния и поведения ребенка, появление нехарактерных страхов являются признаками для обращения к психологу, сообщил доцент кафедры психологии образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Роман Демьянчук.

"Ну а такие признаки, как изменение эмоционального состояния ребенка, изменение поведения, появление нехарактерных страхов, какие-либо особенности, связанные со снижением успеваемости в школе, – это прямые сигналы, которые требуют уже ускорить свой поход к специалисту", – приводит его слова радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт рекомендовал посещать специалиста до появления проблем и делать это на регулярной основе.

По словам Демьянчука, родители могут бесплатно обратиться к школьному психологу или к курирующему психолого-педагогическому центру для понимания проблем ребенка.

Он добавил, что дети эмоционально чувствительны и могут перенять испытываемый родителями стресс. Эксперт рекомендовал родителям начинать с себя, так как "очень многие психологические проблемы детей связаны с родителями, их самочувствием, их влиянием на ребенка".

Ранее психолог Юлия Хадарцева рекомендовала при боязни темноты у детей не оставлять их одних в темной комнате, а также читать добрые сказки перед сном. Кроме того, следует следить за потребляемым контентом ребенка в интернете.

