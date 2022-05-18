Российские родители рассказали, из-за чего стоит обратиться с ребенком к психологу

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Более половины российских родителей (46%) считают, что водить детей к психологу следует с подросткового возраста (от 11 до 14 лет). При этом лишь четверть мам и пап сами посещают или посещали такого специалиста. Об этом свидетельствуют данные цифровой платформы "Мой_Сервис Мед", имеющиеся в распоряжении RT.
"По мнению 40% родителей, ситуация в семье влияет на психологическое состояние ребенка. Абсолютное большинство опрошенных (73%) считают, что детям передается стресс, который в данный момент испытывают родители", – отмечают аналитики.
При этом около трети респондентов признались, что в последнее время испытывали тревожность и растерянность. Еще 27% родителей столкнулись с выгоранием и бессилием. Каждый пятый россиянин, участвовавший в опросе, пожаловался на страх и стресс.
Сразу 42% респондентов сообщили, что планируют в ближайшее время отвести своего ребенка к психологу.
"При этом инициатором похода в одинаковой степени выступают мать и отец (27 и 26% соответственно), а также учителя или воспитатели (23%). Лишь 6% водили ребенка к психологу по совету невролога", – уточняется в исследовании.
Одной из наиболее важных причин для похода ребенка к психологу, по мнению половины родителей, являются приступы агрессии и злости. Также в число проблем, требующих визита к специалисту, респонденты отнесли трудности в общении со сверстниками (22%), страхи и фобии (16%), апатию и плаксивость (15%), ложь и воровство (13%), проблемы с питанием (12%).
Крайне редко, по данным исследования, родители вынуждены обращаться к детскому психологу с проблемами зависимостей и плохой успеваемости.
Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, как справиться с гиперактивным ребенком. Она подчеркнула, что если у ребенка наблюдается дефицит внимания, нужно обратиться к неврологу, который выпишет лекарства, помогающие сдерживать порывы. Одновременно с этим психолог посоветовала проходить нейропсихологическую коррекцию.
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