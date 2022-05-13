Психолог рассказала, как справиться с гиперактивным ребенком

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Психолог Наталья Наумова рассказала, как справиться с гиперактивным ребенком. Об этом сообщает News.ru.

Она подчеркнула, что, если у ребенка наблюдается дефицит внимания, нужно обратиться к неврологу, который выпишет лекарства, помогающие сдерживать порывы. Одновременно с этим психолог посоветовала проходить нейропсихологическую коррекцию.

Наумова пояснила, что зачастую гиперактивные дети не могут успокоиться, потому что им нужно много двигаться. Перед сном ситуация ухудшается, что приводит к скандалам и истерикам. Только после этого ребенок успокаивается.

"Нужно показать ребенку способ по-другому перестроить себя. Вместо прыжков перед сном можно предложить ребенку различные растяжки, подтягивания, упражнения из йоги или для дыхания", – сказала она.

Психолог добавила, что ребенку нужно следить за своим дыханием, чтобы успокоиться.

Ранее психолог Екатерина Чапчикова рассказала, что родители, критикуя своих детей, сравнивая их с другими, способствуют развитию синдрома самозванца. В этом случае ребенок перестает ценить победы, а неудачи кажутся катастрофическими. Зачастую из таких детей получаются взрослые люди, которые боятся устроиться на интересную им работу, так как считают себя недостойными ее.

