Почему родители не умеют разговаривать со своими детьми

"Он же маленький! О чем с ним можно говорить?" – примерно так рассуждают некоторые взрослые, когда речь заходит об общении с детьми. Таким мамам и папам откровенно скучно на прогулках или дома в часы совместного досуга. С какого возраста нужно разговаривать с малышами? Насколько важно ребенку слышать речь взрослых? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Понаблюдайте за молодыми мамами в ближайшем парке. Многие везут детей в колясках молча или уткнувшись в экран смартфона. Ребенок смотрит по сторонам, а мать шагает следом словно сама по себе. Между тем мир вокруг постоянно меняется и дарит множество интересных тем. Светит солнце, летают бабочки, в кустах чирикают воробьи.

Как-то я обратила внимание на маму, которая, обращаясь к малышу, говорила обо всем, что видит.



Смотри, деревья качаются, листья шелестят, как будто шепчутся. Это ветер дует. Ой, какая яркая гусеница ползет по скамейке! Вот кто-то зайку нарисовал на асфальте – он такой смешной.



Карапузу было от силы месяцев семь. Он явно готовился засыпать и вряд ли из положения лежа видел гусеницу и зайку. Но слышал мамин голос, понимал, что она обращается к нему. В голову малыша, как в копилку, откладывались слова и образы. Уверена, что такой ребенок заговорит раньше своих сверстников, а маме будет всегда с ним интересно.

Чем чаще мы беседуем с детьми, тем больше расширяется их внутренний мир, становится богаче кругозор. Тяга к общению заложена в человеке с самого нежного возраста. Малышам нет и года, когда они начинают задавать родителям вопросы – надо только уметь их распознать. На первых порах дети просто с вопросительной интонацией показывают на предметы, а мы называем, что это такое.

Можно не ограничиваться односложными ответами, а продекламировать стихи по теме или вспомнить подходящие случаи из своей жизни, связанные с конкретными вещами. Пусть со стороны такая беседа скорее напоминает монолог, но вы-то знаете, что малыш вас слушает, а информация записывается в его памяти.



По мере того как ребенок растет, вопросы усложняются. Давать детям развернутые ответы, беседуя с ними, важно и для взрослых. Так мы в определенные моменты нашей жизни не чувствуем себя одинокими. Чаще всего мамы, сидящие в декретном отпуске, ограничены в общении. Этот дефицит они пытаются восполнить за счет мессенджеров, звонков подругам.

Некоторые женщины исправно исполняют материнские обязанности – их дети накормлены, аккуратно одеты, вовремя спят. Но при этом мамы не любят и не умеют разговаривать с детьми. Зачастую им проще дать малышу соску и усадить его перед экраном с мультиками, чем наладить общение. Однако это неумение вести беседу приводит к конфликтам и непониманию в более старшем возрасте.



Многим приходилось слышать рев карапузов, которых мамы везут домой с прогулки, "успокаивая" их словами: "Ну хватит уже! Перестань орать". В большинстве случаев достаточно заговорить с ребенком о простых вещах, чтобы он прекратил плакать.



Например, порассуждать о том, почему вы уходите с площадки именно в это время – надо есть, спать или сейчас должна зайти бабушка. Можно рассказать малышу о ближайших планах – какой предстоит ужин, из каких продуктов приготовлено блюдо. Так формируется привычка видеть в ребенке интересного собеседника, создается доверительная связь, без которой сложно наладить общение.



Как-то я шла в сторону школы вслед за женщиной с дочкой. Обе всю дорогу молчали, а возле ворот, помахав друг другу, разошлись в разные стороны. Почему-то у ребенка и взрослого не нашлось тем для обсуждения. Судя по всему, они увидятся только вечером, когда мама вернется с работы. Будет ли матери интересно, как дочь провела свой день, с кем она дружила, что ела на обед в школьной столовой? Попытается ли девочка рассказать о том, чем она занималась? Или школьница навсегда усвоит, что взрослым с детьми не интересно?

Игнорируя беседы с малышами, взрослые лишают себя красочного мира, в котором нет места банальности. Рассуждения детей бывают настолько забавными, что их можно постоянно записывать. Ребенок способен поднять настроение или разрядить обстановку одной репликой. Если не ограничиваться недовольными командами вроде "положи на место", "отстань", "отойди", то вы получите в награду целое богатство – интересное общение с маленьким мудрецом и юмористом.