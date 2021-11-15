Почему для детей важен режим дня, и можно ли без него обойтись

Режим дня школьника – помощник или тяжелая необходимость? Можно ли обойтись без строгих рамок и превратить жизнь ребенка в вечный праздник? Влияет ли отсутствие распорядка дня на качество учебы и отдыха? На эти и другие вопросы искала ответы журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Еще до рождения малыша, на курсах для беременных, будущие мамы получают наставления о необходимости четкого режима дня для детей. Продвинутые инструкторы советуют приучать ребенка к жизни по графику. Существует даже теория, что если мама встает и ложится в определенное время, то кроха уже в утробе привыкает к ее распорядку дня. Так это или нет – вопрос спорный, но график в любом случае идет беременным на пользу.

Молодые родители поначалу трепетно исполняют все рекомендации врачей и психологов. Когда карапуз появляется на свет, составляют график кормлений, прогулок, подъемов и отбоев. Однако многим мамам оказывается не под силу выдерживать строгий ритм. Они отказываются от жестких рамок, фактически предоставляя малышам самим выбрать удобный режим, или же подстраивают его расписание под образ жизни взрослых. Может, поэтому нам порой приходится засыпать под бодрый топот соседских детей. Несколько десятилетий назад в благополучных семьях это было немыслимо.



Прекрасно помню свой режим дня, висевший в комнате на стене: "07.00 – подъем, зарядка; 08.00 – выход из дома; 21.00 – отбой". Так жили несколько поколений школьников до тех пор, пока мамы не узнали о том, что распорядок ребенка можно подстраивать под биологические ритмы, а пожелания детей следует тоже учитывать, даже если они идут вразрез со здравым смыслом.



Внешне все смотрится благополучно – ребята растут, учатся в школе, взрослеют, как и их сверстники, живущие по режиму. Некоторые матери, чьи дети скачут до полуночи, считают занудами в белых пальто тех, у кого день расписан по минутам. "Живете как в тюрьме", – лишь один из распространенных комментариев в адрес сторонников четкого порядка. Молодые мамы задаются вопросом: так ли важен этот пресловутый режим дня, или можно без него обойтись?

Чтобы это выяснить, стоит вызвать на откровенную беседу тех, кто предоставляет детям свободу действий. Любопытно, но большинство таких родителей прекрасно понимают, что график важен, но по разным причинам не могут выйти из замкнутого круга.

"Я встаю в шесть утра, провожаю на учебу старшего сына, а младший спит до 9, потому что ложится в полночь или даже в час. Да, мы поздно приходим в сад, зато утром, пока он спит, у меня есть личное время, а вечером не надо заморачиваться с укладыванием спать. Когда выбьется из сил, тогда и ложится", – рассказала знакомая, работающая удаленно.



Режим питания малыша тоже не выдерживает критики – мама дает ему сладости перед основными приемами пищи, только чтобы отпрыск "не доставал".

Кажется, сломать привычный уклад проще простого. Матери надо, проводив старшего, поднимать с кровати малыша и вести его в сад к началу занятий, а вечером укладывать на три часа раньше. В этом случае есть возможность и заняться своими делами, пока ребенок в группе. Да и не придется разбивать рабочий день, откладывая выход в садик.

Однако переломить ситуацию сложно еще и потому, что некоторое время придется терпеть дискомфорт – ребенку нужно будет привыкать к новому графику. По признанию матери, она осознает, что действует не по правилам, однако ей так удобно. Путь наименьшего сопротивления, пусть и не очень верный, оказывается поначалу самым простым. Все же привыкшему к вольнице малышу придется потом идти в школу, где никто не будет смотреть сквозь пальцы на нарушения расписания.

Психологи отмечают, что именно детям, жившим до школы без режима и посещавшим сад по скользящему графику, сложнее вливаться в учебный процесс. Чехарда с временными рамками превращает жизнь ребенка в хаос, он меньше успевает сделать в течение дня и не может качественно отдохнуть. Такие школьники не высыпаются, капризничают по утрам и перед сном, опаздывают на занятия, отвлекаются на уроках, жалуются на плохую память и рассчитывают на родительскую помощь при подготовке домашних заданий. По мнению педагогов, неорганизованные ребята долгое время не могут привыкнуть к дисциплине, что отражается на учебе.

Родители таких детей сетуют, что школьники не умеют распоряжаться временем, откладывают уроки на поздний вечер, занимаются не систематически, а "рывками", в последний момент, буквально "на нервах". Когда заданий много, ученик хватается то за одно, то за другое и впадает в отчаяние, не умея составить четкий план действий. Взрослые признают, что такие ребята учатся, используя не весь свой потенциал и показывая далеко не те результаты, на которые способны. В свободное время они предпочитают лежать, потому что быстро утомляются и чувствуют потребность в дополнительном отдыхе. Поздний отбой не идет на пользу, поскольку самый эффективный детский сон – до полуночи.



Школьникам вредят не только недостаток сна и хаотичная нагрузка в течение дня. Педиатры бьют тревогу – отсутствие режима питания провоцирует проблемы с лишним весом и становится причиной частых походов к стоматологам. Если ребенок ест в одно время, то его организм функционирует как отлаженная машина – в определенные часы в дело "включаются" пищеварительные соки и ферменты. Хаотичное расписание обедов и ужинов не способствует правильной работе желудочно-кишечного тракта. Здоровое питание – важный аргумент в пользу режима дня.

Есть у четкого распорядка и оборотная сторона. Психологи отмечают, что, как и во всем, излишнее рвение и фанатизм в этом вопросе не нужны. Высчитывать до секунды время возвращения с прогулки или отхода ко сну не имеет смысла. Порой родители-перфекционисты, например, жертвуют путешествиями и походами в театры и музеи, потому что ребенку придется есть не дома за обеденным столом, а в кафе или буфете. Кто-то не водит ребят в секции и кружки, боясь, что нарушится привычный уклад. Это, конечно, крайность, которую нужно избегать. Кстати, опытные родители отмечают, что дополнительные занятия, наоборот, дисциплинируют детей и дают возможность жить по плану.

Рано или поздно устоявшийся режим малыша будет меняться и перестраиваться. В средних и старших классах нагрузка на детей возрастает, времени становится меньше. Практика показывает, что лучше всего организовать и распланировать свои дела удается тем, кто умеет жить по расписанию. Они умудряются совмещать учебный процесс с занятиями спортом и музыкой, походам по репетиторам и подготовкой к экзаменам. Привычка жить по плану и правильно распределять свое время никуда не исчезает и очень пригодится потом, во взрослой жизни.

