Почему дети увлекаются виртуальными играми и как этого избежать

Еще каких-то десять лет назад отношение взрослых к детским виртуальным играм было весьма терпимым. Некоторые родители даже гордились тем, что малыши, едва научившись говорить, ловко управляются с гаджетами. Сегодня те же мамы и папы бьют тревогу, не зная, как отвадить отпрысков от стрелялок и бродилок. На каком этапе дети попадают в ловушку виртуального мира и можно ли противостоять всеобщему увлечению компьютерными играми? На эти и другие вопросы искала ответ журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Маленькие москвичи чаще всего знакомятся с виртуальными играми в дошкольном возрасте, когда родители предлагают им программы для развития логики и математических способностей. По мнению взрослых, такие "развивашки" идут в плюс малышам. Пока сверстники пытаются накормить плюшевого мишку из пластиковой посуды, юный пользователь уже вовсю осваивает виртуальный мир, без которого немыслимо современное общество. Плюс ко всему электронный помощник развязывает руки родителям. Когда дитя завороженно смотрит на экран, мама успевает выпить чашку кофе. Родители-автомобилисты с помощью планшетов занимают малышей по дороге на дачу. Работающие на удаленке мамы экономят на услугах няни – дети не отвлекают их лишний раз.

В школу ребята идут, как правило, с гаджетами, чтобы всегда быть на связи с родителями. В электронные устройства большинства учеников уже закачаны виртуальные игры, с которыми многие их них знакомы с детского сада. Как несколько десятилетий назад взрослые считали необходимым покупать детям в определенном возрасте коньки и велосипеды, так родители нынешних ребят в обязательном порядке тратятся на смартфоны и планшет. Для большинства семей это в порядке вещей.

Если бы взрослые прошлись по школьным коридорам, то увидели бы, как их дети на переменах сидят, уткнувшись в гаджеты. Даже те, кто до начальной школы не имел представления об играх, "подсаживаются" на эти развлечения благодаря более продвинутым одноклассникам.



Перед детьми открывается новый мир, в который с этого времени они летят как Алиса в кроличью нору. Трудно противостоять всеобщей тенденции, если тебе мало лет. Практически невозможно удержаться от игры, когда все одноклассники увлекаются чем-то общим, а ты остаешься в стороне.



Сами родители, поколебавшись, выбирают вариант с играми, даже для того, чтобы дети не выбивались из коллектива. Те, кто не знает ни одного героя модных игр, рискуют стать белыми воронами. В лучшем случае на переменах они будут слоняться из угла в угол, а в худшем попадут под град насмешек. Чтобы не испытать на себе негативное влияние статуса одиночек, дети стараются изобразить заинтересованность играми, даже если это не так. Одни наблюдают за процессом, "прилипая" к геймерам. Другие просят одноклассников дать им возможность поиграть и тоже втягиваются в процесс.

Когда чадо подрастает, родители поначалу даже находят плюсы в пристрастии к игре. Например, ребенок не пропадает неизвестно где, его всегда можно найти – вот он, сидит в наушниках в своей комнате. Или устроился со смартфоном на лавочке во дворе.

Взрослые начинают бить тревогу если виртуальная реальность становится для чада занятием номер один. Не все удерживаются от соблазна играть в строго отведенные промежутки времени. Порой игры по значимости обходят другие занятия школьников – "откусывают" часы от сна и подвижного отдыха, сокращают время, отведенное для домашних уроков.



Дети выпадают из нормального общения, если их интересы сводятся только к игре. У некоторых геймеров виртуальные неудачи вызывают яркие вспышки реальной агрессии. В такие моменты взрослые, когда-то гордившиеся своими продвинутыми юными пользователями, больше не считают, что в играх нет ничего плохого. Родители, пытаясь отвлечь отпрысков от гаджетов, ограничивают время для игры, заменяют смартфоны на кнопочные телефоны и встречают яростное сопротивление детей.



Проблема компьютерных игр настолько молода, что некоторые родители пока толком не определились, насколько она опасна и надо ли ей решительно противостоять или просто остановиться на ограничениях. Можно ли, например, сделать геймерство союзником, поставив на службу профильному образованию, потому что хорошие айтишники всегда на вес золота? Стоит ли идти на компромисс, разрешая детям играть в "мирные" игры с экономическим уклоном вместо агрессивных стрелялок? Возможно ли в принципе решить проблему запретами и ограничениями?



Пока родители самых маленьких геймеров только определяются с отношением к играм, мамы и папы подростков ищут меры воздействия на излишне увлеченных ребят. Тех, кто в свое время не пускал в жизнь детей виртуальные игры когда-то считали ретроградами и советовали покупать отпрыскам деревянные игрушки. Теперь уже никто не назовет их консерваторами и старомодными совками. Трезвое отношение к играм набирает обороты во всем мире. У противников погружения в виртуальную реальность просят советов, как снизить воздействие гаджетов на школьников.

Из нескольких десятков опрошенных мною родителей лишь четверо заявили, что их дети не играют в компьютерные игры. Самые радикальные взрослые посчитали нужным перевести наследников на домашнее обучение дабы противостоять соблазнам и слабостям раннего возраста. Другие уверены, что невозможно надолго посадить ребенка под колпак, полностью изолировав его от общества. Однако, по их мнению, массовое увлечение "не прилипнет" к маленькому человеку, если взрослые в семье сами не увлекаются играми, своевременно разъясняют детям минусы подобного досуга и не идут на компромиссы в этом принципиальном вопросе. Даже если на определенном этапе ребенок попытается подражать увлечениям других, то чужеродные интересы попросту не приживутся, как не приживаются другие не принятые в семье традиции. Пока это самая оптимальная позиция по поводу игр.

Важно также максимально заполнить свободное время детей нормальным общением и интересными занятиями, которые смогут составить конкуренцию виртуальным. Самые беспроигрышные варианты – книги, театры, изобразительное искусство, музыка и спорт. Главное, чтобы взрослым, пропагандирующим эти занятия, они тоже были интересны. Конечно, одерживать победы и терпеть поражения на спортивных площадках, на конкурсах и в концертных залах гораздо труднее, чем в виртуальном пространстве. Зато реальность выходит за рамки узенького экрана, и школьник живет настоящей жизнью. Живет, а не играет в нее.

