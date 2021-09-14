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Как не испортить жизнь ребенку погоней за оценками

Дай пять: как не испортить ребенку жизнь погоней за оценками
общество дети

Любоваться на дневник с пятерками – мечта родителей любого ребенка. Звание лучшего ученика льстит мамам и папам. Но что же делать, если отпрыск не оправдывает ожидания? Как реагировать на отрицательные отметки в дневнике, особенно когда ученик способен на лучший результат? И нужно ли ругать школьника за оценки, которые вам не нравятся? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мама двоих детей Евгения Бородина.

Фото: depositphotos/deagreez1

В наши дни не модно плохо учиться. Хорошие отметки ребенка воспринимаются как его пропуск в лучшую жизнь, показатель благополучия всей семьи. Конечно, в глубине души все родители мечтают видеть своих детей отличниками. Но что же делать, если надежды не оправдываются и дневник пестрит тройками?

Кажется, все просто. Нельзя пускать на самотек слабую учебу, тем более в случае, когда есть все предпосылки для отличных результатов. И прежде всего надо разобраться в причинах неуспеваемости или занятий спустя рукава.

Можно посоветоваться с учителями, спросить, в чем слабые стороны ребенка, как он занимается на уроках. Также необходимо обратить внимание на режим дня: успевает ли школьник отдохнуть, не слишком ли отвлекается на посторонние дела и добросовестно ли выполняет домашние задания.

Мотивировать школьника на прилежную учебу можно, полистав вместе с ним ценники на услуги репетиторов. Не помешает лишний раз напомнить о том, что пользу приносят только систематические занятия. Вообще любому родителю нужно знать массу способов, как вернуть интерес к учебе.

Между тем психологи напоминают, что ученик ученику рознь. К каждому ребенку нужен свой особенный подход. Бывают дети, которые учатся легко и получают положительные оценки без особых усилий, но порой на волне самоуверенности позволяют себе чуть-чуть расслабиться. Их достаточно слегка пристыдить за поверхностное отношение к учебе и деликатно помочь взяться за ум.

А кому-то не дано осваивать программу лучше и быстрее других. Им приходится мириться с отсутствием пятерок. Но не все взрослые готовы принять такую ситуацию, и на незадачливых школьников обрушивается родительский гнев.

Фото: depositphotos/VitalikRadko

В детстве со мной в школе училась девочка, которую родители наказывали за тройки. Между тем твердая тройка (или четверка с минусом) была объективной оценкой ее знаний. Ни одно наказание в мире не изменило бы эту ситуацию. К средним классам родители перестали требовать от нее невозможного. Но до этого времени ученица жила в постоянном страхе перед ремнем и, вероятно, боялась возвращаться домой с очередной тройкой. Нетрудно представить, каким кошмаром была для нее школьная жизнь.

Не в лучшей ситуации и ребята, которые способны учиться на пятерки, но, например, из-за невнимательности или стеснительности периодически получают другие, менее желанные отметки. Им, пожалуй, достается больше всего. Требовательные родители, зная, что дети способны на большее, негативно реагируют на любую оценку ниже пятерки. В этой ситуации излишнее давление на ребенка приводит к неуверенности в своих силах и чувству вины.

Бывает, что родители требуют от детей отличных оценок только потому, что не хотят ударить в грязь лицом перед знакомыми.

Иная мама и рада бы проще относиться к результатам учебы, но никак не может смириться с четверками и тройками, потому что подсознательно ввязалась в соревнование с подружкой, сын которой – круглый отличник.

Если перефразировать известный афоризм английского философа Фрэнсиса Бэкона, то можно сказать, что оценки – хороший слуга, но плохой хозяин. Цифры в электронном дневнике подсказывают родителям, все ли в порядке с процессом обучения, сигнализируют, какие предметы школьнику надо подтянуть и как он усваивает материал. А ученику дают право гордиться собой или побуждают заниматься более интенсивно. В этом и предназначение отметок.

Если способный ребенок с хорошим потенциалом периодически получает тройки, то не имеет смысла благодушно отмахиваться от электронной ведомости со словами: "Это всего лишь оценки, я-то знаю, что он умный". Надо принять сигнал и разобраться в ситуации.

Фото: depositphotos/boris@webtise.rs

Но родителям не стоит зацикливаться на каждой десятой доле балла и тем самым превращать жизнь школьника в постоянный кошмар. Мало того, взрослым людям подпадать под влияние цифр в дневнике порой не просто нехорошо, но и преступно. Когда родители гневно выкрикивают в лицо ребенку обвинения в тупости и безделье, не время ли остановиться и подумать – каково школьнику жить в этом страхе и будет ли он считать безопасным дом, где его постоянно пилят за оценки.

Не каждый выдерживает прессинга. Кто-то закрывается от влияния взрослых и перестает доверительно с ними общаться. Другие демонстративно меняют отношение к учебе, спуская все на тормозах, раз уж их результаты все равно постоянно обесцениваются. В подростковом возрасте безысходность может подтолкнуть даже к роковому шагу, например к уходу из дома.

Известны и случаи, когда отчаявшиеся школьники сводили счеты с жизнью из-за отметок, боясь родительского гнева, или потому что не в силах простить себе нежеланный результат.

Считается, что добросовестный, мотивированный на учебу ребенок сделает все возможное, чтобы усвоить программу и накопить знания. Ответственная работа в любом случае даст свои плоды. Честь и хвала отличникам, которые благодаря уму и прилежанию все годы учебы в школе достойно держат марку. Но успехов добиваются и те, кто не претендует на звание лучших из лучших. Надо помнить, что у каждого свой путь. И на этом пути родители должны помогать детям, а не думать о том, достаточно ли благополучно они смотрятся со стороны.

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Бородина Евгения

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