Почему современные родители слишком балуют своих детей

Избалованным поколением все чаще называют детей последнего десятилетия. И нам, родителям, ставят это в вину. Современных мам и пап стращают перспективой вырастить изнеженных, неприспособленных к жизни людей. Почему мы балуем детей? Насколько это плохо? И надо ли сдерживать себя в проявлении родительских чувств? Об этом рассуждает журналист, мама двоих детей Евгения Бородина.



Люди старшего возраста любят вспоминать, что в прошлом веке многие дети обходились без лишних дивидендов родительской опеки и любви. Сыт, одет, обут – уже хорошо. В военное и послевоенное время, понятно, было не до излишеств – хватило бы на основное. Да и последующие поколения родителей занимались в основном работой от звонка до звонка и бытовыми делами. Школьник с ключом на шее, откусывающий по дороге домой от буханки, купленной в булочной на углу, – это герой того времени.

Баловали детей весьма однообразно – в основном сладостями. Да и не во всех семьях желания детей ставились на первое место. Многие взрослые старались "пожить и для себя", бегая за модными "стенками", дубленками и путевками на юг. Как и во все времена, больше всего "плюшек" перепадало детям не только обеспеченных родителей, но и тем, кто был в семье единственным или долгожданным ребенком. Таких отпрысков всегда чаще наделяли желанными презентами и отстраняли от рутинных домашних дел.

На сломе эпохи, в лихие девяностые, для многих родителей было важно найти свое место в жизни, удержаться на плаву. В семьях, где взрослые еле-еле сводили концы с концами, подростки на свои "хотелки" даже зарабатывали самостоятельно – собирали и сдавали пустые бутылки, мыли машины, подрабатывали торговлей.

Времена меняются. С миллениумом вошел в моду культ ребенка. Что греха таить, по-настоящему баловать отпрысков научились лишь родители XXI тысячелетия. Мы не просто балуем детей, а достигли вершин в этой "науке" – устраиваем им безоблачную жизнь, предупреждая малейшие неприятности. Речь уже даже не о лишнем пирожном – этим давно никого не удивишь, как и игрушками. В порядке вещей отдавать детям все свободное время, будучи постоянно "на подхвате" у капризных отпрысков, а также предупреждать малейшие неприятности, чтобы малыш не плакал и не переживал ни о чем.

Как поступили бы мамы из прошлого века, в случае если на дальнюю прогулку в жаркий летний день ребенок по своей прихоти надел бы плотные брюки, а не шорты? Попросили бы потерпеть, напомнили о том, что это был его собственный выбор и купили бы мороженое. Как поступят в аналогичной ситуации современные родители? Зайдут в ближайший магазин и переоденут ребенка, чтобы он комфортно чувствовал себя на прогулке. И дело даже не в том, что сейчас больше возможностей приобрести по дороге нужные вещи – мамы и папы современных детей просто не могут допустить мысли о том, что отпрыск будет в чем-то ущемлен и испытает лишние трудности.

Опытные родители полагают, что все-таки не стоит превращать жизнь ребенка в вечный праздник с хлопушками и сюрпризами, предугадывая каждое желание отпрыска. Нельзя постоянно ограждать детей от трудностей, равно как и не имеет смысла создавать их искусственно. Малышам нужно понимать, что их не всегда будут только хвалить взахлеб и освобождать от скучных обязанностей.



Иначе в будущем повзрослевший отпрыск очень удивится, узнав, что мир состоит не только из приятных людей, стремящихся предугадать и исполнить каждое его желание. Например, можно набрать наибольшее количество голосов в конкурсе юных художников или чтецов потому, что у твоих родителей большая аудитория в соцсетях. Но настанет день, когда придется завоевывать признание только своим талантом и способностями, а не родительской поддержкой.

В приятных бонусах для детей нет ничего плохого, если, получая их, ребенок не относится к ним так, будто они падают на него с неба, и не станет требовать для себя все новых и новых привилегий. Психологи считают, что ребенок должен знать цену подаркам и знакам внимания, чтобы не вырасти потребителем и эгоистом. Конечно, не стоит выговаривать за каждый рубль, потраченный на презенты, но, возможно, будет не лишним рассказать, сколько стоит ваш рабочий день и как долго вы должны работать, чтобы чадо не знало ни в чем отказа.

Избалованные отпрыски порой не способны сопереживать. Да и не считают это нужным. Не они ли, вырастая, в общественном транспорте занимают места тех, кто в них больше нуждается? Не они ли покрикивают на домашних, как на прислугу, и разжигают конфликты, полагая, что им за это ничего не будет?

Школьные учителя отмечают, что избалованные дети реже всего встречаются в многодетных семьях. Причем дело не в том, что у их родителей меньше финансовых возможностей. Просто с рождением каждого ребенка у взрослых прибавляется родительской мудрости, а огромная родительская любовь со всеми ее плюсами и минусами уже не направлена на одного-единственного человека, превращая его в некое божество.

По словам педагогов, воспитание – это тот случай, когда взрослые должны, что называется, смотреть в одну сторону. И если маленький вымогатель требует что-то у папы, а тот отвечает отказом, то мама должна выдерживать характер, не отменяя запрет. Конечно же, речь в этом случае не идет о чем-то необходимом и насущном. Смысл в том, что ребенок не должен манипулировать взрослыми, как марионетками, подключая, когда нужно, слезы и истерики. Ребенку следует понимать, что мир не вертится только вокруг него, а другие люди тоже имеют право на свои маленькие и большие радости.

Между понятиями "баловать" и "любить" – большая разница. Главное – вовремя в этом разобраться.

