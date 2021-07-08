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Как реагировать на раздражающие детские привычки

Детство заиграло: как примириться с привычками маленьких хулиганов
общество дети

Все мы когда-то были детьми – бегали, кричали, дрались и наверняка досаждали окружающим. Почему в последнее время поведение несовершеннолетних рассматривают как под микроскопом и можно ли взрослым и детям ужиться в большом мире без взаимных претензий? На эти и другие вопросы искала ответы журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.

Фото: depositphotos/kalinovsky

Если бы мы составили рейтинг привычек, которые выводят взрослых из себя, то первое место по праву заняла бы манера колотить ногами в спинки кресел в самолетах и сидячих вагонах поездов дальнего следования. Такое поведение способно довести до белого каления самого терпеливого пассажира. Пересесть нельзя, замечание может не понравиться родителям. Кто-то безропотно терпит тычки, а другие срываются на эмоции.

Негативную реакцию вызывают и дети, которые в метро или автобусе забираются с ногами на сиденье или крутятся так, что способны испачкать рядом сидящих пассажиров. Ребенок, уютно устроившийся в тележке супермаркета прямо с грязными подошвами, тоже редко кого умиляет. Еще взрослым не нравится, когда дети кричат, стучат и носятся в общественных местах, громко топают, не давая житья владельцам нижних квартир, плюхаются с независимым видом на места для пенсионеров и инвалидов, включают во всеуслышание игры или электронные игрушки.

Перечень можно продолжать до бесконечности. Как примирить взрослых с такой действительностью, а детей призвать к порядку в случае необходимости? Пессимисты считают, что эта "война" не закончится никогда.

Малыши – и послушные, и избалованные – вырастают и становятся взрослыми, в том числе теми, кого раздражают дети. Они получают статус родителей, в частности тех, кто воспитывает детей, которым можно все. За каждым ребенком стоит взрослый, его отношение к проблеме и взгляд на жизнь. Поведение малыша – это, по большому счету, зона ответственности родителей. Людей порой раздражает больше даже не то, что малыш колошматит ногами в спинку сиденья, а реакция его мамы и папы. Порой они или не обращают внимания на резвого отпрыска, или просто не вмешиваются в ситуацию. Одни считают, что на ребенка нельзя давить, он маленький, к тому же это наш ребенок, он самый лучший на свете, так что "не суйтесь". Другие сами натерпелись от своих маленьких мучителей и любят поиграть в "эти дети не со мной". Поэтому то, какой ценой шумные и подвижные карапузы сидят тихо и не мамкают, для них уже дело десятое.

Родители мечты – взрослые, которые знают, как действовать в неприятной ситуации. Они встанут на вашу сторону, если вы объективно нервничаете из-за поведения ребенка, нарушающего ваши границы, и переключат его внимание, чтобы он никому не мешал. Они даже пойдут на перехват нежелательных действий, заранее предусмотрев слабые места. Они есть и встречались бы нам почаще, если бы сознательных родителей во все времена было бы больше.

Фото: depositphotos/didesign

Справедливости ради людям, которые недовольны чужими детьми, надо проанализировать, так ли уж им досаждает конкретный ребенок. Возможно, из-за предубеждения по отношению к детям кому-то кажется ужасным каждое их движение. Как-то в самолете пассажиры с неудовольствием косились на наших малышей, но они как раз сидели тихо. А досаждали окружающим тогда взрослые люди, которые вели себя как избалованные карапузы – смотрели кино без наушников, громко чавкали, стучали в спинки кресел и толкались в проходе, стараясь выйти раньше других. Возможно, они когда-то были подростками, которым мамы отдавали все лучшее, а бабушки усаживали вместо себя в метро...

Не спешите срываться, присмотритесь к тем, кто рядом. Бывает, что шумно ведут себя особенные дети. Порой самый нетерпимый взрослый меняет свое отношение к ситуации, узнав о проблеме такого рода. Подумайте об этом, прежде чем поднимать скандал.

А уж если становится понятно, что маленький "вождь краснокожих" – просто избалованный малый, которому никто никогда не делал замечаний, то адресуйтесь к его родителям. Но делайте это вежливо, спокойным тоном, не переводя ситуацию в плоскость перебранки. И не пытайтесь назидательно, свысока разговаривать с родителем – не унижайте его в присутствии детей. Если вы сразу начнете нападать на взрослого, то не сделаете его своим союзником. В этом случае, скорее всего, родитель, даже понимая и в душе принимая вашу правоту, будет действовать вам назло, а ребенок не извлечет урок из ситуации.

Если договориться не удалось, то в самолете, ресторане или поезде лучше сразу обратиться за помощью третьих лиц – стюарда, проводника или официанта. Никому не нужны конфликтные ситуации, вам постараются помочь. Готовьтесь к тому, что, если ни один способ не действует, придется принять ситуацию такой, какая она есть. Скажите себе, что это временное явление. Наденьте наушники, включите музыку, расслабьтесь и постарайтесь отключиться. Так или иначе вы долетите, доедете, доедите ваш ужин, а родителям маленького хулигана еще очень долго придется терпеть его выходки.

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Бородина Евгения

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