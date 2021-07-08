Как реагировать на раздражающие детские привычки

Все мы когда-то были детьми – бегали, кричали, дрались и наверняка досаждали окружающим. Почему в последнее время поведение несовершеннолетних рассматривают как под микроскопом и можно ли взрослым и детям ужиться в большом мире без взаимных претензий? На эти и другие вопросы искала ответы журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Если бы мы составили рейтинг привычек, которые выводят взрослых из себя, то первое место по праву заняла бы манера колотить ногами в спинки кресел в самолетах и сидячих вагонах поездов дальнего следования. Такое поведение способно довести до белого каления самого терпеливого пассажира. Пересесть нельзя, замечание может не понравиться родителям. Кто-то безропотно терпит тычки, а другие срываются на эмоции.

Негативную реакцию вызывают и дети, которые в метро или автобусе забираются с ногами на сиденье или крутятся так, что способны испачкать рядом сидящих пассажиров. Ребенок, уютно устроившийся в тележке супермаркета прямо с грязными подошвами, тоже редко кого умиляет. Еще взрослым не нравится, когда дети кричат, стучат и носятся в общественных местах, громко топают, не давая житья владельцам нижних квартир, плюхаются с независимым видом на места для пенсионеров и инвалидов, включают во всеуслышание игры или электронные игрушки.

Перечень можно продолжать до бесконечности. Как примирить взрослых с такой действительностью, а детей призвать к порядку в случае необходимости? Пессимисты считают, что эта "война" не закончится никогда.

Малыши – и послушные, и избалованные – вырастают и становятся взрослыми, в том числе теми, кого раздражают дети. Они получают статус родителей, в частности тех, кто воспитывает детей, которым можно все. За каждым ребенком стоит взрослый, его отношение к проблеме и взгляд на жизнь. Поведение малыша – это, по большому счету, зона ответственности родителей. Людей порой раздражает больше даже не то, что малыш колошматит ногами в спинку сиденья, а реакция его мамы и папы. Порой они или не обращают внимания на резвого отпрыска, или просто не вмешиваются в ситуацию. Одни считают, что на ребенка нельзя давить, он маленький, к тому же это наш ребенок, он самый лучший на свете, так что "не суйтесь". Другие сами натерпелись от своих маленьких мучителей и любят поиграть в "эти дети не со мной". Поэтому то, какой ценой шумные и подвижные карапузы сидят тихо и не мамкают, для них уже дело десятое.

Родители мечты – взрослые, которые знают, как действовать в неприятной ситуации. Они встанут на вашу сторону, если вы объективно нервничаете из-за поведения ребенка, нарушающего ваши границы, и переключат его внимание, чтобы он никому не мешал. Они даже пойдут на перехват нежелательных действий, заранее предусмотрев слабые места. Они есть и встречались бы нам почаще, если бы сознательных родителей во все времена было бы больше.

Справедливости ради людям, которые недовольны чужими детьми, надо проанализировать, так ли уж им досаждает конкретный ребенок. Возможно, из-за предубеждения по отношению к детям кому-то кажется ужасным каждое их движение. Как-то в самолете пассажиры с неудовольствием косились на наших малышей, но они как раз сидели тихо. А досаждали окружающим тогда взрослые люди, которые вели себя как избалованные карапузы – смотрели кино без наушников, громко чавкали, стучали в спинки кресел и толкались в проходе, стараясь выйти раньше других. Возможно, они когда-то были подростками, которым мамы отдавали все лучшее, а бабушки усаживали вместо себя в метро...

Не спешите срываться, присмотритесь к тем, кто рядом. Бывает, что шумно ведут себя особенные дети. Порой самый нетерпимый взрослый меняет свое отношение к ситуации, узнав о проблеме такого рода. Подумайте об этом, прежде чем поднимать скандал.

А уж если становится понятно, что маленький "вождь краснокожих" – просто избалованный малый, которому никто никогда не делал замечаний, то адресуйтесь к его родителям. Но делайте это вежливо, спокойным тоном, не переводя ситуацию в плоскость перебранки. И не пытайтесь назидательно, свысока разговаривать с родителем – не унижайте его в присутствии детей. Если вы сразу начнете нападать на взрослого, то не сделаете его своим союзником. В этом случае, скорее всего, родитель, даже понимая и в душе принимая вашу правоту, будет действовать вам назло, а ребенок не извлечет урок из ситуации.

Если договориться не удалось, то в самолете, ресторане или поезде лучше сразу обратиться за помощью третьих лиц – стюарда, проводника или официанта. Никому не нужны конфликтные ситуации, вам постараются помочь. Готовьтесь к тому, что, если ни один способ не действует, придется принять ситуацию такой, какая она есть. Скажите себе, что это временное явление. Наденьте наушники, включите музыку, расслабьтесь и постарайтесь отключиться. Так или иначе вы долетите, доедете, доедите ваш ужин, а родителям маленького хулигана еще очень долго придется терпеть его выходки.

