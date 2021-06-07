Почему дети обожают фастфуд и можно ли без него обойтись

Почему дети обожают бывать в ресторанах быстрого питания? Как защитить их от вредной еды? И что делать родителям, чтобы питание в фастфуде не превратилось у детей в привычку. На эти и другие вопросы искала ответы журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



По данным ВОЗ, за последние 50 лет во всем мире более чем втрое увеличилось количество полных людей. К сожалению, это касается и детей. Когда-то толстяков в школах можно было пересчитать по пальцам. Теперь картина другая. И если раньше полные дети терпели обиды, когда их дразнили одноклассники, то теперь над такими школьниками почти никто не смеется. И это даже не признак сознательности ребятишек. Просто под насмешки подпадают те, кто обычно чем-то отличается от большинства, а количество упитанных детей и их подтянутых сверстников практически сравнялось...

Увы, среднестатистический младшеклассник мало двигается. В школу и домой его везут на автомобиле или общественном транспорте. На переменах запрещают носиться, чтобы не было травм. Дворы опустели – мало кто гуляет часами напролет, как когда-то их родители. Даже на прогулках ребята предпочитают сидеть, уткнувшись в гаджеты, а не бегать со сверстниками. А лучшим времяпрепровождением дети считают походы в торговые центры ради посиделок в заведениях фастфуда.

Бургеры, наггетсы, пицца, картошка фри – любимые лакомства многих современных школьников. Они любят эти блюда, как мы когда-то обожали бабушкины пирожки или пирожные, купленные родителями в день зарплаты. Среди посетителей ресторанных двориков и бургерных самые частые гости – родители с детьми.

"Все дети любят фастфуд, а если им запрещать, то они все равно будут покупать его сами, когда подрастут и получат карманные деньги!" – так взрослые оправдывают походы с детьми в рестораны быстрого питания. Но дело в том, что запрещать как раз и не нужно. Запреты только подогревают интерес. Гораздо важнее не приучать малышей к фастфуду.

Привычки, в том числе пищевые, у детей формируются в основном в возрасте до 6 лет. Это время – вообще благодатный период для того, чтобы влиять на вкусы и привычки ребенка: приучить к чтению, хорошей музыке и, конечно, к здоровой пище. И если в детском меню не будет картошки фри или сосисок в тесте, то эти сомнительные лакомства вряд ли появятся и потом. Ребенок не назовет фастфуд любимой пищей, если не привык к ней и с детства слышал о ее вреде. Подсадить на мусорную еду проще простого – уплетать ее с удовольствием на глазах ребенка, дать попробовать из своей тарелки, "наградить" походом в бургерную в выходной. Коварная еда щедро сдобрена усилителями вкуса, поэтому попасть в ее ловушку несложно.

Кроме того, в сознании ребенка откладывается, что фастфуд – это то, чем награждают, значит, это хорошо. Есть и еще один момент: дети подсознательно делают вывод, что родители плохого не посоветуют. Раз купили этот бутерброд и сладкую газировку в чудесный выходной, значит, это хорошо.



Всем приходилось наблюдать, как совсем маленькие дети в заведениях быстрого питания жуют поджаристые наггетсы и пышные булки с хрустящей котлетой, изнутри щедро смазанные майонезом. Именно в этот момент они приобретают пищевые привычки на всю жизнь. Вполне возможно, годы спустя повзрослевшие дети будут также водить в бургерные своих детей. А кто-то из них станет мучительно бороться с лишним весом.

Почти 12 лет назад я попала на курсы для беременных, за которые выложила кругленькую по тем временам сумму. Навыки дыхания во время схваток и элементы йоги для беременных быстро выветрились из головы. От всего дорогущего курса занятий не осталось ничего, кроме одного: лекции о правильном питании. Инструктор советовала с раннего возраста приучать детей к качественной пище, обходить бургерные и так готовить дома, чтобы фастфуд не казался им вкуснее маминой еды. По ее словам, рано или поздно дети, получив самостоятельность, зайдут в ресторан быстрого питания сами или за компанию с приятелями, но отсутствие привычки есть такую пищу и семейные традиции все равно дадут о себе знать.

В неприятии фастфуда есть маленькие минусы. Например, дети-зожники остаются голодными на чужих праздниках, где подают пиццу и наггетсы. Да и сверстники могут не понять такого отношения к привычному для них лакомству и посмеяться над теми, кто ведет себя не как все. А в путешествиях порой заведения фастфуда – единственные точки, где можно наскоро перекусить. Накормить бургерами ребенка, не привыкшего к такой еде, практически невозможно. Но все это лишь незначительная плата за жизнь без фастфуда.

