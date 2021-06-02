Эксперты объяснили, почему современные дети ругаются матом

Педагоги и родители бьют тревогу: мат звучит в речи даже учеников младших классов. Психологи уверены, что за крепким словцом несовершеннолетние прячут серьезные проблемы. Разбираемся, почему дети сквернословят и как их от этого отучить.



Прочь эмоции

Еще в восьмидесятых годах прошлого столетия услышать на улице грязную брань было чем-то из ряда вон выходящим. И уж, конечно, не обсуждалось, что материться в присутствии женщин и детей просто неприемлемо. Те, кто использовал крепкое словцо, старались не выносить свою привычку на всеобщее обозрение. А если грубое выражение вырывалось из уст несовершеннолетнего, то любой взрослый мог призвать наглеца к ответу. Сегодня брань – привычный фон городских улиц. Кто-то уже не придает матершине значения, приравнивая грязные слова к норме жизни.

Клинический психолог, педагог Елена Левковицкая отмечает, что мат – это распространенная форма русского разговорного языка, но примитивная и бедная. Смешение социокультурных слоев привело к тому, что нецензурную брань сегодня используют в абсолютно разных слоях общества. В итоге ругательства "прилипают" и к детской речи.

"До трех лет малыши активно пополняют свой словарный запас и повторяют все, что слышат. Особенно это касается эмоционально окрашенных слов, а мат взрослые умеют подать экспрессивно. К пяти годам дети отличают плохое от хорошего и мат используют в зависимости от реакции взрослого на этот факт. В младшем школьном возрасте посредством мата обычно выражается протест и отстаивание своей "взрослости". У подростков основным мотивом употребления ругательств является самоутверждение. После 14 лет чаще всего интерес к нецензурным выражениям ослабевает", – комментирует Елена Левковицкая.



Не просто так

Почему же, несмотря на запреты, подростки бравируют знанием матерных слов? Детский и семейный психолог, основатель школы для родителей Екатерина Маденко отмечает, что матом ругаются дети из разных семей независимо от уровня культуры. Если родитель услышал грубость от своего чада, то следует задуматься, что именно ребенок этим хочет донести или замаскировать. А педагог Елена Левковицкая подчеркивает, что, ответив себе на вопрос: для чего ребенок употребляет мат? – родитель сможет скорректировать поведение ребенка.

Психологи считают, что причины демонстративной брани не только в том, что подросток жаждет оскорбить другого человека или хочет "попробовать" запретные слова. Несовершеннолетний надеется с помощью мата показать себя более уверенным и взрослым в определенных кругах, влиться коллектив ровесников, а иных способов для этого не знает. А возможно, что ребенок таким образом снимает внутреннее напряжение от непонимания в семье, после ссор с друзьями или из-за плохих оценок в школе. В любом случае юному сквернослову требуется помощь тактичного взрослого.



Право на ошибку

Психологи уверены, что ни в коем случае нельзя применять физическое наказание, например бить по губам за некрасивые слова. Это неприемлемо и вытеснит осмысленность наказания. Но и нельзя пускать все на самотек в надежде, что проблема решится сама собой без взрослого вмешательства. По словам Елены Левковицкой, нельзя устраивать чаду публичную порку, делиться этим с окружающими. Иначе родитель навсегда потеряет доверие своего ребенка. Дети имеют право на ошибку, а родителям надо постараться помочь им ее исправить.





Екатерина Маденко детский и семейный психолог Ребенка нельзя унижать, оскорблять, высмеивать публично, потому что стыд препятствует осознанию и раскаянию. Только уединенная беседа с близким человеком способна пробудить понимание и внести ясность в происходящее. Надо объяснить, что вы знаете о факте употребления бранных выражений и хотите узнать, что подвигло на это. Важно понять причины, объяснить последствия действий, особенно направленных на других людей. И надо помочь ребенку исправиться, тем более если оскорбления были адресованы старшим, например учителю.

По мнению клинического психолога, ни в коем случае нельзя оскорблять ребенка за сквернословие, иначе родитель в этой ситуации будет ничем не лучше своего чада. "Ведь маленький человек находится только в начале становления социальной личности, а взрослый этот путь уже прошел. А чтобы мат не захватил еще большую языковую область, родителям и детям надо читать качественную литературу, ходить на хорошие спектакли и повышать свой культурный уровень", – комментирует Елена Левковицкая.

