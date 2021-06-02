Психолог рассказала, как родителям подготовиться к перелету с ребенком

В самолете на рейсе Москва-Симферополь произошел конфликт. По креслу одной из пассажирок ногами бил ребенок, ее просьбы не стучать родители проигнорировали. В итоге под конец полета женщина не выдержала и устроила скандал: начала громко кричать и даже кидалась сумкой. Разбираемся, стоит ли делать замечания пассажирам с ребенком и как подготовить свое чадо к перелетам.



Непрошеный массаж

На борту самолета, выполнявшего рейс Москва – Симферополь, произошел конфликт. Женщина не выдержала и устроила скандал на весь салон из-за того, что ребенок на протяжении всего полета (а это чуть больше двух часов. – Прим. ред.) бил ногами по спинке ее сиденья. Видео инцидента попало в Сеть.





пассажирка, устроившая скандал Хватит уже мне по спине стучать! Хватит! Я два часа терплю, я прошу, чтобы ногами не стучали.

По ее словам, она просила отца угомонить ребенка, но мужчина посоветовал ей выпить успокоительное. В итоге в порыве гнева женщина даже замахнулась сумкой на советчика. Решить конфликтную ситуацию попытался бортпроводник, предложив пассажирке пересесть, но та отказалась, сославшись на то, что лететь осталось недолго.

Видеозапись инцидента вызвала бурное обсуждение в соцсетях: одни посочувствовали пассажирке, другие – родителям ребенка.

"Можно понять женщину. Это пытка – два часа питания в спину. Хорошо, что через кресло. Нервная система у всех разная, но родители ребенка однозначно могли что-то сделать, как можно не занять и не успокоить своего ребенка", – возмутились пользователи.

Некоторые назвали родителей ребенка невоспитанными людьми, которые не прививают своим детям уважения к остальным.

Другие же, наоборот, осудили пассажирку, якобы не стоило ждать окончания рейса и терпеть неудобства. "Надо было в начале стюарта позвать и пересесть. Ей предложили – она отказалась. Мазохистка", – написали комментаторы.



Работа для родителей?

Председатель союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков в беседе с Москвой 24 рассказал, что в подобных ситуациях нужно сразу же обращаться к бортпроводникам.

"Я думаю, что женщине нужно было обратиться к экипажу самолета сразу, а не терпеть два часа, и они бы нашли выход из ситуации. Обычно всегда есть пустые места, одно хотя бы есть. Рейсов, в которых таких мест нет, практически не бывает. Ее бы пересадили", – сказал эксперт.

К тому же по желанию, когда есть возможность, родителям с маленькими детьми можно купить место в первом ряду, чтобы не мешать другим пассажирам, добавил он. "В каждом классе первый ряд именно такой, плюс есть места с увеличенным расстоянием", – пояснил Янков.

При этом специалист напомнил, что за выбор места при регистрации зачастую приходится доплачивать.

В свою очередь, детский психолог Ольга Осипова заявила, что к перелету с ребенком важно подготовиться, поскольку для него это серьезный стресс.

"Надо иметь в виду, что полет для ребенка тяжел и ему нужно обязательно помочь преодолеть эту трудность. Для маленьких детей сохранять сидячее положение, неподвижность практически невозможно. Конечно, их надо готовить к полету – это ответственность родителей", – сказала собеседница Москвы 24.

В этом помогут игры, сказала психолог. Например, можно показать своему малышу картинки того, что его ждет, или же разыграть ситуации, будто вы в самолете. "Это даст возможность родителям как-то к этому обращаться уже в полете: помнишь, мы с тобой говорили, играли..." – пояснила она.

Однако не стоит забывать, что и уже во время полета нужно уделять ребенку должное внимание и позаботиться о его развлечениях, подчеркнула Осипова.





Ольга Осипова детский психолог Следует взять с собой в самолет то, что может его заинтересовать, отвлечь: книги, раскраски. Когда ребенок начинает пинать сиденье или громко разговаривать, родителям стоит спокойно подсказать ему, как правильно себя вести, объяснять, что его поведение мешает другим. Если это нормальный здоровый ребенок, он должен слышать родителей.

Вместе с тем остальным пассажирам психолог порекомендовала в случае, если поведение детей мешает комфортному полету, обратиться к их родителям. "Объяснить, что действия их чада доставляют дискомфорт, спокойно попросить поговорить их со своим ребенком", – пояснила Осипова.

Все-таки перелет с детьми – это забота для родителей, подытожила психолог.

