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Почему у современных детей нет любимых игрушек

Кукольный домик: почему наши дети больше не радуются игрушкам
общество дети

Зачем мы превращаем квартиры в склады детских игрушек? Как прекратить нашествие ненужных кукол, мишек и машинок? И почему родители идут на поводу у детей, бессчетно скупая игрушки? На эти и другие вопросы ищет ответы журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.

Фото: depositphotos/TanyaLovus

В детстве у меня была любимая игрушка – плюшевый заяц Бельчик, подаренный двоюродной сестрой. Мне нравилось в нем все: висячие ушки, круглый хвостик, трогательные лапки. Я обожала его больше других игрушек, которых, к слову, было не так уж много. Со временем белоснежная шерстка посерела и протерлась, но зайчик по-прежнему оставался любимцем.

Большинство современных детей из благополучных семей даже не вспомнят, с чем любили играть в раннем детстве. Множество игрушек хранится в квартирах, на балконах, на дачах. Контейнеры и ящики, набитые куклами, конструкторами, машинками, плюшевыми зверюшками, калейдоскопами, головоломками и прочим добром – примета нашего времени. Игрушки стали доступнее и покупаются без особых поводов.

Порадовать ребенка хочется уже не только в Новый год и день рождения. Как, по мнению современных родителей, обойти знаком внимания выпускной в саду, 1 сентября, болезненную прививку, первую пятерку, удачное выступление на конкурсе? Мы покупаем игрушки как награду за то, что ребенок хорошо себя вел в магазине, куда пришлось взять его с собой. Вздыхая, направляемся к кассе, потому что отпрыску понравилась мордочка этого мишки, а такой машинки у него еще не было. Игрушки приобретаются родителями, дарятся или отдаются родственниками и друзьями, выпрашиваются после просмотра мультфильмов, покупаются в качестве сувениров в поездках... Успокоить, утешить, наградить проще всего новой безделушкой. Вынужденный недостаток внимания к детям работающие родители тоже компенсируют покупкой новых игрушек.

Производители держат руку на пульсе – периодически у ребят появляются новые герои. И вот уже вся садовская группа увлечена героями модного мультфильма. Родители ищут фигурки в интернете, передавая из уст в уста адреса сайтов, где дешевле. С таинственной улыбкой прячут за спиной желанную коробку – восторгу нет предела. Через некоторое время покупка пылится под столом, потому что на смену старым героям приходят другие.


На каком этапе приобретение игрушек перестало быть чем-то особенным? Когда потерялось ощущение праздника? Почему вещь быстро надоедает, а если ее убрать, ребенок даже не вспомнит о существовании исчезнувшей игрушки? Трудно долго радоваться машинке, если в понравившейся серии их несколько десятков. И модная кукла не будет пределом мечтаний, потому что завтра появится новая версия и дочке захочется именно ее. Популярный разноцветный конструктор, подаренный на Новый год, будоражит воображение ровно до того момента, пока в магазине или каталоге малышу не попадется на глаза следующий набор.

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Современным детям бессмысленно задавать вопрос о любимой игрушке. В лучшем случае они назовут конструкторы "Лего", динозавров или слаймы. Во множественном числе. С одной стороны, это неплохо – показатель того, что малыши ни в чем не нуждаются, а мамы и папы способны их обеспечить. С другой – дети не знают цены вещам и родительским деньгам, не учатся дорожить ими, не включают воображение. Зачем пришивать хвост плюшевой собачке, если можно купить новую? Надо ли конструировать кукле оригинальный наряд, когда можно просто купить другую, в новом платье? Стоит ли придумывать свою модель машинки из разобранного конструктора, когда производители уже выпустили новый набор с инструкцией и оригинальными детальками?..

Понимание того, что квартиру не стоит превращать в филиал магазина игрушек, рано или поздно приходит ко всем родителям. К этому времени уже совершены классические ошибки. Например, куплена и нещадно разодрана двухлеткой красивая коллекционная кукла. Или разбросаны и потеряны детали радиоуправляемой железной дороги, которую было бы уместнее подарить сыну не в три года, а значительно позже. Отдельная тема – своеобразное соревнование родителей, у кого из детей круче "настолки" и "развивашки".

На досуге взрослые подсчитывают, сколько тысяч рублей за все время ушло только на покупку милых, но однообразных мелочей и приходят к выводу, что этими деньгами можно было бы оплатить часть турпутевки или собрать на них первоклассника в школу.


Обычно родители берут себя в руки, когда в семье появляется второй ребенок, как это было в нашей семье. Во-первых, много игрушек остается от первенца. Во-вторых, взрослые уже научились не идти у малыша на поводу и уметь с ним договариваться. В-третьих, поскольку расходы увеличиваются, приходится разумнее подходить к тратам и исключать спонтанные покупки. Однако некоторые и тут умудряются не сбавлять темп, потому что переживают, что младший ребенок будет в чем-то обделен по сравнению со старшим.

Но счастливое детство не синоним обладания огромным количеством вещей. И добрый родитель – это не только тот, кто заваливает чадо подарками. Дети будут гораздо счастливее, если мама и папа не купят им очередной пылесборник, а найдут время для совместной игры.

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Бородина Евгения

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