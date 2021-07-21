Юрист рассказал, что может грозить напавшей на сына Стаса Пьехи женщине

На маленького сына певца Стаса Пьехи напали в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Об этом заявила мать ребенка Наталия Горчакова. С ее слов, мальчика за шалость швырнула на землю женщина, проживающая в соседнем доме. Разбираемся в причинах конфликта, а также выясняем, какое наказание может грозить нападавшей.



Пострадал за бассейн

Мать мальчика и экс-супруга певца Стаса Пьехи Наталия Горчакова рассказала в Instagram о конфликте с соседкой. По ее словам, сама она проводила отпуск вместе с семьей в поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Ее семилетний сын Петя подружился с одним из детей женщины, которая проживает в соседнем доме. В своем посте Горчакова утверждает, что речь идет о жене футбольного арбитра Владислава Безбородова.

По словам Горчаковой, женщина якобы запретила своему ребенку общаться с Петей.

"Петя обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. И проткнул карандашом их надувной бассейн. Причём ту часть, что не сдувается. Считай, ничего и не сделал, но проступок его был обнаружен", – объяснила она.





Наталия Горчакова экс-супруга Стаса Пьехи И супруга судьи Безбородова, взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему из которых едва исполнился год, прошла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю.

По версии Горчаковой, на крики прибежала бабушка мальчика. Обидчица ребенка якобы ударила и ее. "Мадам Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить... К счастью, с нами был мой брат Андрей. Он оттащил разбушевавшуюся женщину", – написала Горчакова.

К посту в Instagram она прикрепила несколько видеозаписей конфликта. На них соседка семьи ведет себя агрессивно. "Я за своего ребенка ударю кого угодно. Мои дети неприкосновенны", – кричит она в камеру.

Кроме того, на видео женщина не отрицает факт нападения на маленького сына Пьехи.





напавшая на сына певца Стаса Пьехи Не ударила, схватила его рукой и швырнула его на пол. Бабушку надо было вообще грохнуть.

При этом прибывшим на место следователям нападавшая якобы пожаловалась, что брат Горчаковой сломал ей позвоночник, добавила мать ребенка.

Сам Стас Пьеха не стал отрицать, что ребенок проткнул карандашом надувной бассейн.





Стас Пьеха певец Эта женщина пришла разбираться с матами и жесткими формулировками. Сын признался, брат Натальи тут же предложил сделать заплатку на бассейн, а она не захотела этого, схватила ребенка за руку и швырнула его так, что он метра на два пролетел.

Горчакова уточнила, что семилетнего мальчика пришлось госпитализировать. Для разбирательства семья наняла адвоката Сергея Жорина. По его словам, у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, гематомы и ушибы. Жорин заявил, что якобы женщина и раньше нападала на людей. Он отметил, что с ним сейчас связываются пострадавшие ранее от ее действий.



"Она истеричка"

По информации Пятого канала, напавшая на сына Стаса Пьехи объяснила правоохранителям свои действия желанием защитить имущество и заступиться за своего ребенка.

Она, якобы увидев на участке своего дома спущенный и опрокинутый бассейн, вышла его накачать, но безрезультатно. Уйдя на кухню, женщина будто бы увидела, что сын Пьехи подошел к бассейну и начал отрывать шланги. На поведение мальчика та сделала замечание. Ей же он признался, что проткнул бассейн карандашом.

Далее, по данным СМИ, дядя ребенка предложил заклеить пробоину, однако женщина потребовала возместить ущерб материально. На это она якобы получила отказ. Затем соседка ушла к администратору поселка, чтобы решить проблему. Возвращаясь, она увидела, что из дома, где остался ее годовалый сын, выходит Петя.

Испугавшись за своего ребенка, женщина повела мальчика в дом к матери, передают СМИ. Но по дороге Петя якобы не устоял на ногах и упал на колени. Это и спровоцировало конфликт с его дядей. Соседка рассказала, что мужчина толкал ее, из-за чего она случайно задела рукой бабушку мальчика.

Журналистам удалось дозвониться до Владислава Безбородова, он заявил, что в курсе ситуации. При этом футбольный арбитр нелестно высказался о своей супруге.





Владислав Безбородов футбольный арбитр Она истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома тем более.

Из-за поднявшегося шума в СМИ на скандал обратили внимание в Следственном комитете РФ. Проверку по факту произошедшего проводит следственное управление по Ленинградской области. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял разбирательство на личный контроль, рассказали в пресс-службе ведомства.

"Глава СК России дал указание руководителю регионального следственного управления выяснить все обстоятельства нарушения прав ребенка в рамках проверки и при наличии достаточных оснований возбудить по данному факту уголовное дело", – говорится в сообщении.

Также на контроль проверку данных об инциденте взяла прокуратура.



Что может ждать обидчицу?

Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что если вину соседки докажут, то ее ждут серьезные последствия.

"Если действительно был произведен вред в виде закрытой черепно-мозговой травмы, то это может быть квалифицировано как причинение среднего или тяжкого вреда здоровью. Все зависит от того, что покажет медицинское освидетельствование", – объясняет он.





Василий Воробьев юрист Если это тяжкий вред здоровью, то это грозит лишением свободы до 10 лет. Если вред средней тяжести, то это наказание до 5 лет лишения свободы. Но это мы говорим о предельных размерах наказания.

"То, что это ребенок, является отягчающим обстоятельством. Если бы это был не малолетний, то максимальные наказания составляют до 8 и 3 лет соответственно", – сообщил эксперт.

Юрист подчеркнул, что обычно подобные разбирательства не доходят до реального лишения свободы. Как правило, по таким делам назначается условный срок, уточнил Воробьев. Слова женщины о том, что она не ударила ребенка, а швырнула его, с точки зрения закона не имеют никакой разницы, считает юрист.

"Если бы она говорила, что упала и задела ребенка, можно было бы говорить о неумышленном причинении вреда. А в данной ситуации если она человека отталкивает, то должна понимать, что ее действия могут повлечь за собой последствия. В том числе причинение вреда здоровью. Поэтому говорить о том, что не ударила, а толкнула, для квалификации деяния разницы нет", – указывает Воробьев.





Василий Воробьев юрист Как минимум есть свидетель происшествия и видеозапись того, что конфликт был. Учитывая, что она признает, что толкнула ребенка, в этой ситуации говорить о ее непривлечении к ответственности за отсутствием события преступления не приходится.

Собеседник Москвы 24 пояснил, что если будет доказан тяжкий вред здоровью, то примирение сторон в этой ситуации будет невозможно. По таким статьям оно просто не предусмотрено, уточнил юрист. В случае с вредом средней тяжести такое развитие событий также маловероятно, говорит Воробьев.

При этом юрист допустил, что медицинское освидетельствование в итоге может показать отсутствие у мальчика серьезных травм. В такой ситуации действия женщины могут быть квалифицированы как побои.

"В таком случае это статья КоАП, она предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, административный арест или обязательное работы. Но, скорее всего, это будет штраф", – сказал Воробьев.

Вместе с тем окончательную точку в этом конфликте смогут поставить только правоохранительные органы, которые сейчас разбираются в ситуации.