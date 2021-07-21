СК начал проверку после избиения сына Стаса Пьехи

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Следователи приступили к проведению проверки по факту избиения сына Стаса Пьехи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сергея Жорина, адвоката семьи артиста.

По его словам, изначально проверка проводилась сотрудниками МВД, однако позже материалы в свое производство забрал Следственный комитет.

"Уголовное дело пока не возбуждено, а проверку проводит Следственный комитет по Выборгу", – отметил юрист.

Он также рассказал, что врачи медучреждения, куда госпитализировали мальчика, диагностировали у него черепно-мозговую травму, гематомы и ушибы.

Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Жена футбольного судьи Владислава Безбородова напала на 7-летнего сына Стаса Пьехи из-за того, что тот якобы проткнул карандашом надувной бассейн.

По словам очевидцев, Безбородова схватила мальчика за руку и со всей силы швырнула на землю. Также пострадала бабушка ребенка.

