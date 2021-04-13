Прокуратура проверяет информацию о жестоком воспитании мальчика в столичной семье

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Столичная прокуратура инициировала проверку после того, как в одно из медучреждений города поступил 9-летний мальчик с множественными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По предварительной информации, 11 апреля 2021 года в столичное медицинское учреждение с телесными повреждениями поступил 9-летний мальчик. Врачи диагностировали у ребенка множественные ушибы мягких тканей грудной клетки, обеих верхних конечностей, правой голени", – говорится в сообщении.

Сестра ребенка рассказала, что мальчика избила мать, которая применяла к нему жесткие методы воспитания.

"В семье воспитывается еще один ребенок: мальчик 2014 года рождения", – уточнили в прокуратуре.

Сотрудникам ведомства предстоит установить все обстоятельства произошедшего и оценить, насколько мать исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее ученые из Монреальского университета в Канаде пришли к выводу, что крики и порка в качестве воспитательных мер приводят к возникновению депрессии и тревожных расстройств у детей. При этом строгое воспитание сказывается на мозге несовершеннолетних столь же пагубно, как и реальное насилие.