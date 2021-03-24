Ученые рассказали, как строгое воспитание сказывается на ребенке

Фото: depositphotos/sdecoret
Крики и порка в качестве воспитательных мер приводят к уменьшению у ребенка в мозге миндалевидного тела и префронтальной коры, что влечет за собой возникновение депрессии и тревожных расстройств. К такому выводу пришли ученые из Монреальского университета в Канаде.
Специалисты подчеркнули, что хоть подобные методы для некоторых считаются социально приемлемыми, однако риски такого воспитания те же, что при физическом и сексуальном насилии, сообщает "Газета.ру".
Авторы исследования использовали данные о детях, находившихся под наблюдением Монреальского университета по вопросам психосоциальной коррекции с начала 2000-х. Также с рождения за ними наблюдали специалисты из Института статистики Квебека.
Ученые ежегодно проводили оценку связи между практиками воспитания и уровнями тревожности у детей 2–9 лет. Затем детей разделяли на группы в зависимости от строгости воспитания.
Когда дети достигали 12–16 лет, исследователи изучали структуру их мозга. Подростки, на которых регулярно срывались, имели меньший объем миндалевидного тела и префронтальной коры по сравнению со сверстниками, чьи родители не позволяли себе подобного поведения.
"Последствия выходят за рамки изменений в мозге. Я думаю, что для родителей и общества важно понять: частое использование таких методов воспитания может навредить развитию ребенка. Мы говорим об их социальном и эмоциональном развитии, а также о развитии их мозга", – убеждена одна из авторов исследования, доктор Сабрина Саффрен.
Она подчеркнула, что ученым удалось доказать, что очень строгое воспитание сказывается на мозге детей столь же пагубно, как и реальное насилие.
Авторы исследования планируют продолжить наблюдать за детьми, чтобы установить, кто из них столкнется с тревожными расстройствами и другими проблемами и как это связано с развитием мозга.
Ранее кандидат психологических наук, психоаналитик, клинический психолог высшей категории, доцент Алексей Мелехин рассказал, какие мультфильмы можно показывать детям. Он отметил, что предпочтительно выбирать неяркие и нетоксичные мультики без быстрой смены кадров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: