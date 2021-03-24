Ученые рассказали, как строгое воспитание сказывается на ребенке

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Крики и порка в качестве воспитательных мер приводят к уменьшению у ребенка в мозге миндалевидного тела и префронтальной коры, что влечет за собой возникновение депрессии и тревожных расстройств. К такому выводу пришли ученые из Монреальского университета в Канаде.

Специалисты подчеркнули, что хоть подобные методы для некоторых считаются социально приемлемыми, однако риски такого воспитания те же, что при физическом и сексуальном насилии, сообщает "Газета.ру".

Авторы исследования использовали данные о детях, находившихся под наблюдением Монреальского университета по вопросам психосоциальной коррекции с начала 2000-х. Также с рождения за ними наблюдали специалисты из Института статистики Квебека.

Ученые ежегодно проводили оценку связи между практиками воспитания и уровнями тревожности у детей 2–9 лет. Затем детей разделяли на группы в зависимости от строгости воспитания.

Когда дети достигали 12–16 лет, исследователи изучали структуру их мозга. Подростки, на которых регулярно срывались, имели меньший объем миндалевидного тела и префронтальной коры по сравнению со сверстниками, чьи родители не позволяли себе подобного поведения.

"Последствия выходят за рамки изменений в мозге. Я думаю, что для родителей и общества важно понять: частое использование таких методов воспитания может навредить развитию ребенка. Мы говорим об их социальном и эмоциональном развитии, а также о развитии их мозга", – убеждена одна из авторов исследования, доктор Сабрина Саффрен.

Она подчеркнула, что ученым удалось доказать, что очень строгое воспитание сказывается на мозге детей столь же пагубно, как и реальное насилие.

Авторы исследования планируют продолжить наблюдать за детьми, чтобы установить, кто из них столкнется с тревожными расстройствами и другими проблемами и как это связано с развитием мозга.

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