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Общество

12:08

Эксперт рассказал, какие мультфильмы можно показывать ребенку

общество

Фото: depositphotos/PedroPlayaPic

Кандидат психологических наук, психоаналитик, клинический психолог высшей категории, доцент Алексей Мелехин рассказал, какие мультики можно показывать детям. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По его словам, перед тем как включать ребенку мультфильмы, стоит определить их цель и функцию. Специалист отметил, что с помощью мультиков можно занять детей, а также чему-то научить. Кроме того, эксперт рекомендовал выбирать неяркие и нетоксичные мультики без быстрой смены кадров.

Также психолог заявил, что мультфильмы следует делить по времени в зависимости от возраста малыша. Мелехин рекомендовал показывать ребенку в возрасте трех лет и старше мультик от двух до пяти минут. По его словам, в это время вместе с ребенком должен сидеть взрослый, который будет пояснять все, что происходит на экране и помогать обыгрывать увиденное.

"Есть мультики, которые нравятся ребенку, ну пусть будут, но в подборку, которую вы предлагаете ему к просмотру, можно включить по вашему выбору еще и мультик, например, образовательно-воспитательный и эстетический. Это могут быть и простые мультики, медленные, с плавными движениями, могут быть как советские, так и российские", – уточнил специалист.

Ранее кандидат психологических наук Елена Чеботарева дала советы родителям, которые хотят помочь своим детям перед учебой. По ее словам, родители в первую очередь должны поддержать мотивацию школьников. Во второй половине учебного года многим детям особенно тяжело дается учение: влияют накопленная усталость, долгие зимние месяцы, отметила специалист.

По ее словам, для того, чтобы ребенку было интересно учиться, стоит организовать увлекательные занятия в музеях, на выставках. Для изучения иностранного языка полезным будет просмотр фильма без субтитров на русском языке, отметила Чеботарева.

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