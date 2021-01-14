Психолог рассказала, как помочь ребенку настроиться на учебу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Третья четверть у школьников считается самой тяжелой. Кандидат психологических наук Елена Чеботарева дала советы родителям, которые хотят помочь своим детям перед учебой, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам психолога, родители в первую очередь должны поддержать мотивацию школьников. Во второй половине учебного года многим детям особенно тяжело дается учение. Влияют накопленная усталость, долгие зимние месяцы. Для того чтобы ребенку было интересно учиться, стоит организовать увлекательные занятия в музеях, на выставках. Для изучения иностранного языка полезным будет просмотр фильма без русского языка с субтитрами.
Кроме того, можно будет настроить учащихся на хорошие оценки, пообещав интересные бонусы. К таким можно отнести поездку, развлечения. Главное, как отмечает Чеботарева, не забывать о грамотном распределении времени на выходных.
Свободное время школьника можно будет использовать для укрепления психологических ресурсов. Таким образом ребенку будет проще учиться. Поможет поддержка родных, с которыми комфортно общаться, выразила уверенность специалист.
Также врач посоветовала не требовать от школьника сразу максимального погружения в уроки, так как нужно время, чтобы войти в ритм. Не исключается, что после праздников ребенку потребуется больше помощи с уроками, чем обычно.
Помимо того, поможет эффективно учиться отлаженный режим сна. Психолог отметила, что родители для этого могут меньше нагружать домашними делами.
Ранее сообщалось, что московские школьники возвращаются к очному обучению с 18 января. В случае выявления даже одного случая COVID-19 весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.
Московские школьники возвращаются к очному обучению с 18 января
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