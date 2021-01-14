В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин



Ситуация с коронавирусом в Москве пока остается неопределенной, написал Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр столицы отметил, что новогодние каникулы позволили приостановить рост заболеваемости. Это произошло благодаря снижению пассажиропотоков в общественном транспорте. Также Собянин подчеркнул, что в городе растут темпы вакцинации. Порядка тысячи москвичей каждый день ставят прививку от коронавируса.

Однако, по словам мэра, в настоящее время в больницах Москвы число пациентов держится на уровне предновогодних показателей. Лечение проходят более 13 тысяч человек. Количество свободных коек при этом составляет около 7,6 тысячи.

В связи с этим в городе было принято решение продлить часть ограничений до 21 января 2021 года. В частности, оставить на дистанте столичные вузы и колледжи.

А вот школы с понедельника, 18 января, могут возобновить работу в режиме офлайн. Школьникам разблокируют их транспортные карты.

"Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности", – поделился Собянин.

Он добавил, что школьные классы будут полностью переводиться на дистанционное обучение в результате хотя бы одного случая заражения.

Собянин подчеркнул, что в ближайшие дни в городе станет понятно, в какую сторону идет развитие ситуации с COVID-19. Снятие еще ряда ограничений будет зависеть от стабилизации уровня заболеваемости, а также от поведения граждан.

"Предприятия и организации должны скрупулезно выполнять предписания санитарных врачей. А граждане – соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты. И не откладывайте решение о вакцинации. Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для сотрудников IT-сферы и связи, сферы недвижимости и туризма, ученых и работников частных социальных служб.

