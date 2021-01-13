В Москве расширили список вакцинируемых от COVID-19

портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для сотрудников IT-сферы и связи, сферы недвижимости и туризма, ученых и работников частных социальных служб.
До этого прививку от COVID-19 могли сделать работники, относящиеся к основной группе рыска, в числе которых медики, педагоги, сотрудники городских социальных учреждений.
В настоящее время вакцинироваться могут работники сфер торговли, культуры, промышленности, энергетики, СМИ, МФЦ и транспорта. С декабря запись на прививку стала доступна сотрудникам органов охраны правопорядка, ЖКХ, работникам общественного питания, спорта.
Кроме того, к ним могут присоединиться волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях, работники строительного комплекса, студенты колледжей и вузов старше 18 лет, москвичи старшего поколения.
Если у граждан, страдающих хроническими заболеваниями, отсутствуют противопоказания, то они также могут сделать прививку от COVID-19
Ранее Сергей Собянин сообщил, что москвичам, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции, восстановят бесплатный проезд в общественном транспорте. По его словам, москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться данными льготами.
Запись на вакцинацию открыта на ближайшие две недели на mos.ru, инфомате поликлиники. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ – на сайте, в мобильном приложении или по телефону. При себе необходимо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к городской поликлинике.
Вакцинация проводится в два этапа: сначала вводят первый компонент, а через 21 день – второй. После москвичи получают сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт их получения.
Также 14 января в столице заработают 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100.
Отмечается, что увеличение количества прививочных пунктов позволит большинству желающих сделать прививку без поездок на транспорте. Москвичи смогут обезопасить себя от коронавируса, не отходя далеко от дома.
В Москве расширили перечень категорий граждан для вакцинации от COVID-19
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