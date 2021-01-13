Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Москва 24

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Общество

05:12

Врач сообщила, когда лучше вакцинироваться от COVID-19 участникам крещенских купаний

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участвующим в крещенских купаниях россиянам посоветовали, когда лучше вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в беседе с ТАСС.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин расширил перечень категорий граждан для вакцинации от COVID-19. Прививка станет доступна для новых групп населения с 13 января.

По мнению Драпкиной, привиться лучше за 7 дней до или через 2 дня после окунания.

"Погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет. Это необходимо учитывать при планировании вакцинации", – рассказала специалист.

19 января православная церковь отмечает один из главных христианских праздников - Крещение Господне. При этом освящение воды совершается дважды – 18 и 19 января. Согласно традиции, многие верующие совершают крещенские купания.

В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции во многих регионах и городах России власти отменили крещенские купания.

Ранее врач общей практики терапевт Лариса Алексеева дала советы для подготовки к крещенским купаниям. Она отмечала, что без последствий участие в купаниях пройдет для людей с хорошей физической подготовкой.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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