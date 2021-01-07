Православные христиане встречают Рождество

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Православные христиане празднуют 7 января Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил праздничную литургию в храме Христа Спасителя.
Рождество Христово – один из центральных праздников христианства, установленный в честь рождения на свет Иисуса Христа. Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос появился на свет от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме.
Дева Мария и праведный Иосиф держали путь в Вифлеем, чтобы принять участие во всенародной переписи, которую устроил император. Они смогли найти ночлег только в известняковой пещере, предназначенной для стойла скота. В этот момент Мария произвел на свет младенца Иисуса Христа.
В день празднования Рождества в храмах служат Царские часы и особую вечернюю службу, после которых следует торжественная праздничная литургия. После этого верующим разрешается съесть сочиво: отсюда происходит традиция не есть "до первой звезды".
7 января Рождество празднуют целый ряд православных церквей: Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская. Кроме того, Рождество встречают в монастырях горы Афон, у старообрядцев различных согласий и греко-католиков.
Во многих семьях на Рождество наряжают елку, украшая ее различными сладостями и светящимися огоньками. Родные дарят друг другу подарки и поздравляют с праздником.
Рождественский период завершается празднованием Крещения 19 января. 12 дней перед ним продолжаются святки, в которые рекомендуется возносить молитвы во славу Иисуса Христа.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством. Градоначальник отметил, что в нынешнем году из-за пандемии коронавируса потребовалось отказаться от массовых мероприятий и гуляний.
Патриаршее богослужение началось в Храме Христа Спасителя
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