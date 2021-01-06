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Общество

06 января, 19:19

Собянин поздравил москвичей с Рождеством

мэр Москвы общество культура

Собянин поздравил москвичей с наступающим Рождеством

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством. Об этом мэр Москвы написал на своей персональной странице в социальной сети.

По словам градоначальника, в нынешние праздничные дни из-за пандемии коронавируса потребовалось отказаться от массовых мероприятий и гуляний.

"...мы все равно постарались добавить яркости в новогодние праздники. Украсили нашу любимую Москву, чтобы подарить горожанам праздничное настроение. Нарядили елки, залили катки, в городских парках настоящая зимняя сказка. С наступающим Рождеством, москвичи!", – написал Собянин.

Русская Православная Церковь (РПЦ) ранее представила особый порядок посещения Храма Христа Спасителя в рождественскую ночь. Попасть на богослужение можно будет только по приглашению.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, погода в Москве на Рождество будет облачной с небольшим морозом. В ночь на 7 января температура в Москве будет составлять 6-8 градусов мороза, а по области – до 10 градусов.

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