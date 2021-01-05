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15:18

РПЦ ограничила проход на патриаршую рождественскую службу для людей старше 65 лет

религия безопасность

В РПЦ рассказали, как попасть на патриаршую рождественскую службу

Вход на ночную патриаршую службу 7 января в храме Христа Спасителя будет ограничен для людей старше 65 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Русской Православной Церкви (РПЦ).

Представители религиозного объединения подтвердили, что данная мера считается необходимой в условиях пандемии коронавируса.

"В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям", – указано в сообщении пресс-службы.

Торжественную службу в главном храме РПЦ также покажут в эфире. Трансляции запланированы на каналах Первый, "Россия 1" и "Спас".

Предыдущее крупное богослужение – на Пасху – прошло полностью без прихожан.

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