Патриарх Кирилл призвал быть благодарным за радости и скорби 2020 года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в храме Христа Спасителя молебное пение на новолетие.
Перед этим он отметил, что пандемия коронавируса в уходящем году многих людей приблизила к Богу.
"Именно в годину испытаний возрастает религиозное чувство, и это свидетельствует о том, что люди остаются способными верить в Бога", – цитирует патриарха РИА Новости.
По словам патриарха, обращаясь к Богу с молитвой, человек получает помощь, и "благодать Божия нисходит на него в ответ на эту молитву и на эту веру".
Он также обратил внимание на то, что в истории народ с особой верой обращался к Богу, когда чувствовал "неспособность управлять ходом событий".
В заключение первоиерарх призвал "возблагодарить Господа за тяжелый минувший год – и за радости, и за скорби, и за уроки всем нам".
Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом. Мэр отметил, что пандемия, которая бушевала в 2020 году, стала настоящим испытанием на прочность.