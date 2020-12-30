Москвичей просят не посещать многолюдные места в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции просит жителей Москвы воздержаться от посещения мест массового скопления людей в период новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС.

"Дорогие москвичи и гости столицы! <...> Просим проявить понимание и воздержаться в период новогодних каникул от посещения мест с массовым пребыванием людей", – заявили в пресс-службе департамента.

Ранее в департаменте сообщили, что доступ граждан на Красную площадь в столице ограничат 31 декабря с 18:00 мск.

До 15 января 2021 года в Москве введены усиленные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Столичные катки можно посещать в режиме сеансов, билеты приобретаются только онлайн.

Метро Москвы, МЦК и МЦД будут работать без перерывов в новогоднюю ночь. Также в ночь на 1 января будут работать 174 регулярных маршрута наземного пассажирского транспорта.