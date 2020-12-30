На Красную площадь закроют доступ в новогоднюю ночь

17:29
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Доступ граждан на Красную площадь в столице ограничат 31 декабря с 18:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"В связи с пандемией коронавируса и действием в городе режима повышенной готовности общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования нового 2021 года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления в настоящее время отменены", – говорится в сообщении ведомства.
В департаменте также поздравили жителей столицы с наступающими праздниками.
"Дорогие москвичи и гости столицы, департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам здоровья, счастья и всего самого наилучшего!" – уточнили представители ведомства.
Москвичей попросили соблюдать внимательность и по возможности избегать на каникулах мест с массовым пребыванием людей.
Ранее власти Москвы рассказали о работе развлекательных заведений в новогоднюю ночь. Первый заместитель руководителя аппарата мэра города, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк уточнил, что в новогоднюю ночь прогулки по улицам столицы будут разрешены.
В Новый год праздничная иллюминация в Москве будет работать всю ночь
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