На Красную площадь закроют доступ в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Доступ граждан на Красную площадь в столице ограничат 31 декабря с 18:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В связи с пандемией коронавируса и действием в городе режима повышенной готовности общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования нового 2021 года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления в настоящее время отменены", – говорится в сообщении ведомства.

В департаменте также поздравили жителей столицы с наступающими праздниками.

"Дорогие москвичи и гости столицы, департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам здоровья, счастья и всего самого наилучшего!" – уточнили представители ведомства.

Москвичей попросили соблюдать внимательность и по возможности избегать на каникулах мест с массовым пребыванием людей.

Ранее власти Москвы рассказали о работе развлекательных заведений в новогоднюю ночь. Первый заместитель руководителя аппарата мэра города, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк уточнил, что в новогоднюю ночь прогулки по улицам столицы будут разрешены.