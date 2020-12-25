В Москве запустили новогодний транспорт

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

Сергей Собянин осмотрел новогодний общественный транспорт – электробусы, специально украшенные к Новому году.

Мэр Москвы поблагодарил работников транспортного комплекса столицы и заявил, что сотрудники мужественно справлялись с теми проблемами, которые принес 2020 год.

"Спасибо им огромное, и в преддверии новогодних праздников сделали такой подарок: хорошо украсили свою технику. В этом году к этой традиции присоединился коммунальный транспорт. Так что это будет хорошей такой ноткой, настроением перед Новым годом", – заявил Собянин.

Несмотря на пандемию, к празднику в Москве будут украшены более тысячи единиц столичного транспорта. Мосгортранс украсил светодиодными гирляндами 50 трамваев и 50 электробусов. К акции присоединились и в столичном метро – на Кольцевой линии курсирует особый состав "Еж".

Технику комплекса городского хозяйства также украсят. На улицы Москвы выйдут более 50 новогодних коммунальных машин, замаскированных под сани Деда Мороза.

"Ни в один период не было, чтобы мы закрывали метро или снижали количество автобусов. Все идет по расписанию. Помимо этого, мы продолжаем открывать и новые маршруты, новые линии метро. В этом году закупили около 2 тысяч единиц новой подвижной техники: это электробусы, трамваи, вагоны метро", – заявил мэр.

Ранее в Москве украсили главную новогоднюю елку, размещенную на Соборной площади. Высота праздничного дерева составляет 25 метров, а игрушки на ней преимущественно сделаны вручную.

14 декабря в Москве включили праздничную подсветку. По всему городу размещено около 4 тысяч световых конструкций, в том числе инсталляций в виде животных и новогодних атрибутов.

